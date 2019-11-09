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У волинській лікарні провели складну операцію 2-річному пацієнту

У волинській лікарні провели складну операцію 2-річному пацієнту
2 серпня у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні прооперували 2-річного пацієнта.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.

У лікарні спільно з дитячим урологом з Києва Максимом Пономаренком (лікар вищої категорії, дитячий уролог ДУ «Інститут педіатрії, акушерства, гінекології ім. Лук’янової О.М.» та мережі «Добробут») та дитячим хірургом ВОДКЛ В'ячеславом Дидюком провели складне оперативне лікування 2-річному пацієнту з лівобічним гідронефрозом.

Для виконання операції зробили розріз ляше у 2 сантиметри.

"Хірургія єднає, а отже спільними зусиллями хірургів різних областей на сьогоднішній день можна виконати будь-які операції", - йдеться в повідомленні.
У волинській лікарні провели складну операцію 2-річному пацієнту
У волинській лікарні провели складну операцію 2-річному пацієнту

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Теги: медицина, операції
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