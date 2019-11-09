У волинській лікарні провели складну операцію 2-річному пацієнту





Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.



У лікарні спільно з дитячим урологом з Києва Максимом Пономаренком (лікар вищої категорії, дитячий уролог ДУ «Інститут педіатрії, акушерства, гінекології ім. Лук’янової О.М.» та мережі «Добробут») та дитячим хірургом ВОДКЛ В'ячеславом Дидюком провели складне оперативне лікування 2-річному пацієнту з лівобічним гідронефрозом.



Для виконання операції зробили розріз ляше у 2 сантиметри.



"Хірургія єднає, а отже спільними зусиллями хірургів різних областей на сьогоднішній день можна виконати будь-які операції", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 серпня у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні прооперували 2-річного пацієнта.Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.У лікарні спільно з дитячим урологом з Києва(лікар вищої категорії, дитячий уролог ДУ «Інститут педіатрії, акушерства, гінекології ім. Лук’янової О.М.» та мережі «Добробут») та дитячим хірургом ВОДКЛпровели складне оперативне лікування 2-річному пацієнту з лівобічним гідронефрозом.Для виконання операції зробили розріз ляше у 2 сантиметри."Хірургія єднає, а отже спільними зусиллями хірургів різних областей на сьогоднішній день можна виконати будь-які операції", - йдеться в повідомленні.

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