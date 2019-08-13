«Дуже хотів покататися»: неповнолітній волинянин вкрав мопед у чоловіка

17-річний житель Іваничівського району поцупив мопед у 23-річного чоловіка з Володимира-Волинського. Хлопець пояснив свої дії тим, що «дуже хотів покататися».Правоохоронці розшукали злодія протягом години, а транспортний засіб вилучили, - пише ГУНП у Волинській області.Зазначається, що на відпочинок в одне з сіл Володимир-Волинського району потерпілий приїхав на мотоциклі «Альфа» та припаркував його неподалік від місця перебування. Неповнолітній, скориставшись можливістю, тихенько відвів транспортний засіб подалі від компанії, завів мопед та поїхав «кататися». Через деякий час потерпілий помітив відсутність свого мопеда та зателефонував до поліції. Згодом злодія спіймали по «гарячих слідах».Транспортний засіб вилучили та повернуть власнику. Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом ) Кримінального кодексу України.