83-річна лучанка перерахувала шахраям майже 25 тисяч гривень





На гачок аферистів знову потрапили громадяни у соціальних мережах, на інтернет-платформах продажів та через телефонний зв’язок,



21-річний ковельчанин хотів підзаробити на ставках в одній з соцмереж та добровільно перерахував зі своєї банківської карти 77 тисяч гривень на рахунок нібито представника міжнародного букмекерського холдингу. У результаті чоловіка ошукали.



Довірившись повідомленню від однієї з популярних українських інтернет-платформ продажів, 48-річний житель Маневицького району втратив майже 6 тисяч гривень.



83-річна лучанка на прохання псевдопрацівника банку перерахувала майже 25 тисяч гривень на декілька мобільних номерів, які вже не пам’ятає.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шість випадків шахрайств зафіксували волинські поліцейські за минулу добу.На гачок аферистів знову потрапили громадяни у соціальних мережах, на інтернет-платформах продажів та через телефонний зв’язок, йдеться на сайті Національної поліції Волині.21-річний ковельчанин хотів підзаробити на ставках в одній з соцмереж та добровільно перерахував зі своєї банківської карти 77 тисяч гривень на рахунок нібито представника міжнародного букмекерського холдингу. У результаті чоловіка ошукали.Довірившись повідомленню від однієї з популярних українських інтернет-платформ продажів, 48-річний житель Маневицького району втратив майже 6 тисяч гривень.83-річна лучанка на прохання псевдопрацівника банку перерахувала майже 25 тисяч гривень на декілька мобільних номерів, які вже не пам’ятає.

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