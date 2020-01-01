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83-річна лучанка перерахувала шахраям майже 25 тисяч гривень

83-річна лучанка перерахувала шахраям майже 25 тисяч гривень
Шість випадків шахрайств зафіксували волинські поліцейські за минулу добу.

На гачок аферистів знову потрапили громадяни у соціальних мережах, на інтернет-платформах продажів та через телефонний зв’язок, йдеться на сайті Національної поліції Волині.

21-річний ковельчанин хотів підзаробити на ставках в одній з соцмереж та добровільно перерахував зі своєї банківської карти 77 тисяч гривень на рахунок нібито представника міжнародного букмекерського холдингу. У результаті чоловіка ошукали.

Довірившись повідомленню від однієї з популярних українських інтернет-платформ продажів, 48-річний житель Маневицького району втратив майже 6 тисяч гривень.

83-річна лучанка на прохання псевдопрацівника банку перерахувала майже 25 тисяч гривень на декілька мобільних номерів, які вже не пам’ятає.




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Теги: Волинь, поліція, шахрайство
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Сьогодні, 19:42
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Сьогодні, 19:28
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