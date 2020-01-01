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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Від коронавірусу померла жителька Любешівського району

Від коронавірусу померла жителька Любешівського району
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 10 випадків захворювання на COVID-19: 4 – смт Любешів, 1 – с. Невір, 1 – с. Березичі, 1 – с. Березна Воля, 1 – с. Великий Курінь, 1 - с. Гірки, 1 – с. Вязівне.

Один випадок хвороби завершився летально - від COVID – 19 померла жителька села Лобна, - йдеться га сайті Любешівської РДА.

Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 жителів району: 2 – смт Любешів, 2 – с. Вязівне, 1 – с. Заріка.

За весь період спостереження станом на 05 серпня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 136 жителів Любешівського району:

Любешів – 57 (37 одужали), в тому числі 1 летальний;

Ветли – 11 (10 одужали);

Зарудчі – 9 (8 одужали);

Люб’язь – 8 (8 одужали);

Судче – 8 (1 одужала);

Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;

В’язівне – 6 (5 одужали);

Проходи – 4 (2 одужали);

Деревок – 4 (4 одужали);

Великий Курінь – 3 (1 одужав);

Цир – 2, в тому числі 1 летальний;

Любешівська Воля – 2 (2 одужали);

Нові Березичі – 2 (2 одужали);

Щитинь – 2;

Дольськ – 2 (1 одужав);

Залізниця - 1 (одужала);

Седлище – 1 (одужав);

Мукошин – 1;

Пожіг – 1;

Міжгайці – 1;

Лобна – 1, в тому числі 1 летальний;

Невір – 1;

Березичі – 1;

Березна Воля – 1;

Гірки - 1.

Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 56 нових випадків захворювання на COVID-19.

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Теги: коронавірус, Любешів, смерть
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