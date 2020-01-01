Від коронавірусу померла жителька Любешівського району





Один випадок хвороби завершився летально - від COVID – 19 померла жителька села Лобна, - йдеться га сайті Любешівської РДА.



Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 жителів району: 2 – смт Любешів, 2 – с. Вязівне, 1 – с. Заріка.



За весь період спостереження станом на 05 серпня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 136 жителів Любешівського району:



Любешів – 57 (37 одужали), в тому числі 1 летальний;



Ветли – 11 (10 одужали);



Зарудчі – 9 (8 одужали);



Люб’язь – 8 (8 одужали);



Судче – 8 (1 одужала);



Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;



В’язівне – 6 (5 одужали);



Проходи – 4 (2 одужали);



Деревок – 4 (4 одужали);



Великий Курінь – 3 (1 одужав);



Цир – 2, в тому числі 1 летальний;



Любешівська Воля – 2 (2 одужали);



Нові Березичі – 2 (2 одужали);



Щитинь – 2;



Дольськ – 2 (1 одужав);



Залізниця - 1 (одужала);



Седлище – 1 (одужав);



Мукошин – 1;



Пожіг – 1;



Міжгайці – 1;



Лобна – 1, в тому числі 1 летальний;



Невір – 1;



Березичі – 1;



Березна Воля – 1;



Гірки - 1.



Нагадаємо, що

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