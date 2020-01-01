Від коронавірусу померла жителька Любешівського району
Сьогодні, 12:47
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 10 випадків захворювання на COVID-19: 4 – смт Любешів, 1 – с. Невір, 1 – с. Березичі, 1 – с. Березна Воля, 1 – с. Великий Курінь, 1 - с. Гірки, 1 – с. Вязівне.
Один випадок хвороби завершився летально - від COVID – 19 померла жителька села Лобна, - йдеться га сайті Любешівської РДА.
Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 жителів району: 2 – смт Любешів, 2 – с. Вязівне, 1 – с. Заріка.
За весь період спостереження станом на 05 серпня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 136 жителів Любешівського району:
Любешів – 57 (37 одужали), в тому числі 1 летальний;
Ветли – 11 (10 одужали);
Зарудчі – 9 (8 одужали);
Люб’язь – 8 (8 одужали);
Судче – 8 (1 одужала);
Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;
В’язівне – 6 (5 одужали);
Проходи – 4 (2 одужали);
Деревок – 4 (4 одужали);
Великий Курінь – 3 (1 одужав);
Цир – 2, в тому числі 1 летальний;
Любешівська Воля – 2 (2 одужали);
Нові Березичі – 2 (2 одужали);
Щитинь – 2;
Дольськ – 2 (1 одужав);
Залізниця - 1 (одужала);
Седлище – 1 (одужав);
Мукошин – 1;
Пожіг – 1;
Міжгайці – 1;
Лобна – 1, в тому числі 1 летальний;
Невір – 1;
Березичі – 1;
Березна Воля – 1;
Гірки - 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 56 нових випадків захворювання на COVID-19.
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Один випадок хвороби завершився летально - від COVID – 19 померла жителька села Лобна, - йдеться га сайті Любешівської РДА.
Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 жителів району: 2 – смт Любешів, 2 – с. Вязівне, 1 – с. Заріка.
За весь період спостереження станом на 05 серпня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 136 жителів Любешівського району:
Любешів – 57 (37 одужали), в тому числі 1 летальний;
Ветли – 11 (10 одужали);
Зарудчі – 9 (8 одужали);
Люб’язь – 8 (8 одужали);
Судче – 8 (1 одужала);
Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;
В’язівне – 6 (5 одужали);
Проходи – 4 (2 одужали);
Деревок – 4 (4 одужали);
Великий Курінь – 3 (1 одужав);
Цир – 2, в тому числі 1 летальний;
Любешівська Воля – 2 (2 одужали);
Нові Березичі – 2 (2 одужали);
Щитинь – 2;
Дольськ – 2 (1 одужав);
Залізниця - 1 (одужала);
Седлище – 1 (одужав);
Мукошин – 1;
Пожіг – 1;
Міжгайці – 1;
Лобна – 1, в тому числі 1 летальний;
Невір – 1;
Березичі – 1;
Березна Воля – 1;
Гірки - 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 56 нових випадків захворювання на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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