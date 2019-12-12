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Прикордонники разом із рибпатрулем затримали на Волині трьох браконьєрів. ФОТО

Прикордонники разом із рибпатрулем затримали на Волині трьох браконьєрів. ФОТО
Рибалок, які забороненими знаряддями виловлювали рибу неподалік кордону, виявили учора прикордонники Луцького загону.

Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.

Інформацію про незаконну риболовлю біля кордону з Білоруссю отримав дільничний інспектор відділу «Дольськ». На місце можливого нелегального промислу з підрозділу вибув прикордонний наряд. Невдовзі охоронці кордону спільно з представником рибоохоронного патруля виявили трьох громадян, які неподалік населеного пункту Ветли Любешівського району за допомогою риболовецьких сіток ловили рибу із озера Рогізне.

На рибалок склали документи адміністративного правопорушення за ч.4 ст. 85 КУпАП.

Санкція статті передбачає штраф від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої.

Прикордонники разом із рибпатрулем затримали на Волині трьох браконьєрів. ФОТО
Прикордонники разом із рибпатрулем затримали на Волині трьох браконьєрів. ФОТО

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Теги: прикордонники, Білорусь, браконьєри
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