Історія життя найвідомішого режисера родом з Волині, який відкрив світу Софі Лорен та Одрі Хепберн





Одним із них є режисер із Ковеля Моше Вакса, який відкрив світу акторку Софі Лорен. Пізніше він взяв собі інше ім’я Михайло (Міхал) Вашинський, - пишуть



Ось декілька фактів із біографії волинянина. Михайло Вашинський народився 29 вересня 1904 р. в Ковелі в єврейській родині Вакс, яка мешкала за адресою вулиця Луцька, 26. У 1937 р. Вашинський дебютував як режисер з фільмом «Диббук» на єврейську релігійну тематику. Досі картина вважається однією із найвідоміших на мові ідиш.



Він поставив найбільше польських повнометражних художніх фільмів в міжвоєнний період в Польщі. Найвідоміші його роботи: "Буде краще" (1936), "Болек і Льолек" (1936), "Знахар" (1937), "Дуббик" (1937), "Жінки над прірвою" (1938), "Волоцюги" (1939). У фільмі "Волоцюги" головні персонажі виконали популярну дотепер пісню "Тільки ві Львові".



Під час візиту до Львова у 1939-му Вашинський був арештований і засланий в Сибір. З початком радянсько-німецької війни, він виходить на волю. Як капрал польського війська, а потім як керівник кіностудії при армії, побував в Іраку, Ірані та Італії. Після Другої світової війни Вашинський переїздить до Італії, де тісно співпрацює з відомими режисерами та продюсерами. Він там стає справжньою зіркою.



Цікавими фактами з біографії Вашинського є те, що він 1951 році помітив статистку Софію (Шиколоне) Лорен на зйомках фільму «Камо грядеш» в Римі, яка пізніше стала всесвітньовідомою актрисою. Потім Софі Лорен була його доброю подругою все життя.



Також Вашинський відкрив світу кіно Одрі Хепберн, і обрав її на головну роль у легендарних «Римських канікулах» Вільяма Вайлера. Нам вдалось віднайти цікаві фото Михайла Вашинського із Одрі Хепберн, а також із її партнером по фільму «Римські канікули» Грегорі Пеком. Михайло Вашинський був постійно присутній на знімальній площадці під час зйомок цього легендарного фільму.



Ще однією акторкою, яка була вдячна за свою успішну Вашинському, була неперевершена Ава Гарднер. Про неї писали «лице ангела та тіло богині».



1982 року Єжи Гоффман зняв рімейк фільму Вашинського — мелодраму «Знахар», яка стала дуже популярною в Європі.



У 2017 р. про Михайла Вашинського було знято біографічний фільм «The Prince and the Dybbuk», який теж вартий уваги волинян. До речі, фільм про Вашинського навіть завоював першу премію 74-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Стрічку визнали найкращою в категорії «Документальний фільм про кінематограф».



У фільмі про Вашинського очевидці, які його пам’ятали особисто розповідали, що він був, одним із тих людей, які можуть допомогти щастю. Він успішно реалізував кінематографічний принцип «все може статися». Вашинський їздив по Риму на Ролл-Ройсі із позолоченими дверними ручками та князівським гербом на авто. Заздрісники кажуть, що кращим фільмом Вашинського було його власне життя, яке він вмів вміло режисерувати.



Серед знайомих Михайла Вашинського був Папа Римський, генерал Франко та королева Єлизавета ІІ. Позаочі усі його називали «Князь».



Михайло Вашинський казав у одному із своїх інтерв’ю: «Я займаюся тим, що люблю, а кіно - це моя пристрасть і психологічне збудження. У кіно глядач сідає перед екраном, загортається у темряву та ізолює себе від всього світу. Для мене особисто фільм - це інша реальність, з різними правилами та принципами. За одну секунду король може стати пастухом, а жебрак - багачем. Я називаю це заклинання магією кіно».



З часу написання статті, нам вдалось віднайти цікаві фото та факти, що стосуються волинянина. Цікавою для нас є світлина 1937 року, на якій можна побачити Міхала Вашинського у місті Ковелі на Волині.



Зверніть увагу на фото, де зображені Джеймс Мейсон, Софі Лорен та Михайло Вашинський. Це фото було зроблене під час зйомок фільму «Падіння Римської імперії» у 1964 році. Вашинський був активним учасником знімального процесу, адже тісно співпрацював із продюсером фільму Семюелем Бронстоном. До речі, фільм отримав «Золотий глобус» та був номінований на «Оскар».



Михайло Вашинський помер в Мадриді, коли йому було 53 роки, там його і поховали, як згадують очевидці, як князя…







Михайло Вашинський та акторка Софі Лорен Михайло Вашинський та актор Грегорі Пек під час зйомок «Римських канікул» Михайло Вашинський та акторка Ава Гарднер Михайло Вашинський в Ковелі, 1937 Михайло Вашинський та акторка Одрі Хепберн. Тут і далі джерело фото dw.com, lente-magazyn.com Продюсер Джордж Веллс та Михайло Вашинський талійська актриса Клаудія Кардинале, американський кінопродюсер Семюель Бронстон та Михайло Вашинський

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомим фактом є те, що Волинь дала світу багато талановитих людей, справами яких можуть пишатись на надихатись сучасники.Одним із них є режисер із Ковеля, який відкрив світу акторку Софі Лорен. Пізніше він взяв собі інше ім’яй, - пишуть Хроніки Любарта Ось декілька фактів із біографії волинянина. Михайло Вашинський народився 29 вересня 1904 р. в Ковелі в єврейській родині Вакс, яка мешкала за адресою вулиця Луцька, 26. У 1937 р. Вашинський дебютував як режисер з фільмом «Диббук» на єврейську релігійну тематику. Досі картина вважається однією із найвідоміших на мові ідиш.Він поставив найбільше польських повнометражних художніх фільмів в міжвоєнний період в Польщі. Найвідоміші його роботи: "Буде краще" (1936), "Болек і Льолек" (1936), "Знахар" (1937), "Дуббик" (1937), "Жінки над прірвою" (1938), "Волоцюги" (1939). У фільмі "Волоцюги" головні персонажі виконали популярну дотепер пісню "Тільки ві Львові".Під час візиту до Львова у 1939-му Вашинський був арештований і засланий в Сибір. З початком радянсько-німецької війни, він виходить на волю. Як капрал польського війська, а потім як керівник кіностудії при армії, побував в Іраку, Ірані та Італії. Після Другої світової війни Вашинський переїздить до Італії, де тісно співпрацює з відомими режисерами та продюсерами. Він там стає справжньою зіркою.Цікавими фактами з біографії Вашинського є те, що він 1951 році помітив статистку Софію (Шиколоне) Лорен на зйомках фільму «Камо грядеш» в Римі, яка пізніше стала всесвітньовідомою актрисою. Потім Софі Лорен була його доброю подругою все життя.Також Вашинський відкрив світу кіно Одрі Хепберн, і обрав її на головну роль у легендарних «Римських канікулах» Вільяма Вайлера. Нам вдалось віднайти цікаві фото Михайла Вашинського із Одрі Хепберн, а також із її партнером по фільму «Римські канікули» Грегорі Пеком. Михайло Вашинський був постійно присутній на знімальній площадці під час зйомок цього легендарного фільму.Ще однією акторкою, яка була вдячна за свою успішну Вашинському, була неперевершена Ава Гарднер. Про неї писали «лице ангела та тіло богині».1982 року Єжи Гоффман зняв рімейк фільму Вашинського — мелодраму «Знахар», яка стала дуже популярною в Європі.У 2017 р. про Михайла Вашинського було знято біографічний фільм «The Prince and the Dybbuk», який теж вартий уваги волинян. До речі, фільм про Вашинського навіть завоював першу премію 74-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Стрічку визнали найкращою в категорії «Документальний фільм про кінематограф».У фільмі про Вашинського очевидці, які його пам’ятали особисто розповідали, що він був, одним із тих людей, які можуть допомогти щастю. Він успішно реалізував кінематографічний принцип «все може статися». Вашинський їздив по Риму на Ролл-Ройсі із позолоченими дверними ручками та князівським гербом на авто. Заздрісники кажуть, що кращим фільмом Вашинського було його власне життя, яке він вмів вміло режисерувати.Серед знайомих Михайла Вашинського був Папа Римський, генерал Франко та королева Єлизавета ІІ. Позаочі усі його називали «Князь».Михайло Вашинський казав у одному із своїх інтерв’ю: «Я займаюся тим, що люблю, а кіно - це моя пристрасть і психологічне збудження. У кіно глядач сідає перед екраном, загортається у темряву та ізолює себе від всього світу. Для мене особисто фільм - це інша реальність, з різними правилами та принципами. За одну секунду король може стати пастухом, а жебрак - багачем. Я називаю це заклинання магією кіно».З часу написання статті, нам вдалось віднайти цікаві фото та факти, що стосуються волинянина. Цікавою для нас є світлина 1937 року, на якій можна побачити Міхала Вашинського у місті Ковелі на Волині.Зверніть увагу на фото, де зображені Джеймс Мейсон, Софі Лорен та Михайло Вашинський. Це фото було зроблене під час зйомок фільму «Падіння Римської імперії» у 1964 році. Вашинський був активним учасником знімального процесу, адже тісно співпрацював із продюсером фільму Семюелем Бронстоном. До речі, фільм отримав «Золотий глобус» та був номінований на «Оскар».Михайло Вашинський помер в Мадриді, коли йому було 53 роки, там його і поховали, як згадують очевидці, як князя…

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