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Учасниця «Топ-моделі по-українськи» з Луцька вперше стане мамою

Учасниця «Топ-моделі по-українськи» з Луцька вперше стане мамою
Лучанка Юлія «Клео» Біньковська з третього сезону модельного реаліті Нового каналу розповіла про новий період в житті. Деякий час дівчина інтригувала шанувальників: зізналася, що погладшала на 8 кг, але не уточнювала, чому. І ось все таємне стало явним.

Про це повідомляє ІА "Волинські новини".

Батьком первістка дівчини став хлопець Юлії – Антон Дудка, з яким вони разом живуть в Луцьку. Малюк з’явиться на світ вже в кінці жовтня.

«На «Топ-моделі по-українськи» я проходила краш-тест і мені дісталося завдання сказати Антону, що я вагітна. Коли він почув це, був дуже радий, і дуже засмутився, коли я сказала, що це всього лише жарт, – зізналася дівчина Новому каналу. – Після цієї ситуації ми багато говорили на цю тему і зрозуміли, що дуже хочемо дитину. Перший місяць я не могла завагітніти і дуже переживала, поки гінеколог не пояснила мені, що це нормально, так буває».

Дізналася про вагітність Біньковська напередодні дня народження свого коханого, тому вирішила зробити йому особливий подарунок.

«Коли я дізналася про вагітність, подумала: «Нарешті!» Кілька днів терпіла і не говорила Антону – хотіла зробити йому сюрприз. Я поклала тест з двома смужками в коробочку і залишила на ліжку. Антон знайшов подарунок, коли мене не було вдома, але відразу ж подзвонив, приїхав, поцілував животик і сказав, що дуже радий», – зізналася Юля.

Стать майбутньої дитини випускниця модельного реаліті поки що приховує, але відчуває, що чекає на дівчинку.

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Теги: лучанка, реаліті-шоу, вагітність
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