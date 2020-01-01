вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

COVID-19 у Ратнівському районі: ситуація станом на 5 серпня

COVID-19 у Ратнівському районі: ситуація станом на 5 серпня
Упродовж останньої доби в Ратнівському районі не виявили нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції.

Загалом, станом на 5 серпня COVID-19 зареєстрували у 177 жителів Ратнівщини, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, - йдеться а сайті Ратнівської РДА.

Одужало 156 осіб. Летальні випадки - 6 (с. Річиця та c. Замшани - 2, с.Гута, с. Велимче, смт Ратне).

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

смт Ратне - 59 випадки;

с. Річиця - 22 випадки;

с. П.Річицькі - 1 випадок;

с. Заброди - 4 випадки;

с. Лучичі – 5 випадків;

с. Якушів - 6 випадків;

с. Щедрогір - 4 випадки;

с. Підгір’я – 2 випадки;

с. Язавні – 1 випадок;

с. Датинь - 3 випадки;

с. Велимче - 18 випадків;

с. Запілля - 2 випадки;

с. Вужиськ - 4 випадки;

с. Замшани - 22 випадки;

с. Видраниця - 4 випадки;

смт Заболоття - 2 випадки;

с. Шменьки - 1 випадок;

с. Жиричі - 1 випадок;

с. Млинове - 2 випадки;

с. Броди - 1 випадок;

с. С - Оріхове - 1 випадок;

с. Гірники - 4 випадки;

с. Гута - 1 випадок;

с. Самари - 1випадок;

с. Прохід - 2 випадки;

с.Березники – 1 випадок;

с. Тур – 1 випадок.

Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 56 нових випадків захворювання на COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Ратнівщина, ситуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Від коронавірусу померла жителька Любешівського району
Сьогодні, 12:47
Ранок 5 серпня: в Україні – 1271 новий випадок коронавірусу, на Волині – 56
Сьогодні, 09:26
У волинських лікарнях спростували інформацію про переповнені відділення хворими на коронавірус
04 серпень, 16:49
Луцький лікар повідомив про переповнені медзаклади та велику кількість хворих на COVID-19
04 серпень, 12:30
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки коштують літні фрукти та кукурудза у Луцьку
Сьогодні, 15:20
COVID-19 у Ратнівському районі: ситуація станом на 5 серпня
Сьогодні, 15:12
Вибух у Лівані: українські рятувальники готові вилетіти для допомоги у Бейрут
Сьогодні, 14:50
Торік на Волині народилося дві трійні та 124 двійні
Сьогодні, 14:27
У місті на Волині під час перевірки виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
Яка ситуація з коронавірусом у Ратнівському районі станом на 27 липня Яка ситуація з коронавірусом у Ратнівському районі станом на 27 липня
27 липень, 13:47
Яка ситуація з COVID-19 у Ратнівському районі станом на 23 липня Яка ситуація з COVID-19 у Ратнівському районі станом на 23 липня
23 липень, 13:22
Ранок 5 серпня: в Україні – 1271 новий випадок коронавірусу, на Волині – 56 Ранок 5 серпня: в Україні – 1271 новий випадок коронавірусу, на Волині – 56
Сьогодні, 09:26
Де у Любешівському районі виявили нові випадки коронавірусу станом на 4 серпня Де у Любешівському районі виявили нові випадки коронавірусу станом на 4 серпня
04 серпень, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки коштують літні фрукти та кукурудза у Луцьку
Сьогодні, 15:20
 0
COVID-19 у Ратнівському районі: ситуація станом на 5 серпня
Сьогодні, 15:12
 0
Вибух у Лівані: українські рятувальники готові вилетіти для допомоги у Бейрут
Сьогодні, 14:50
 0
Торік на Волині народилося дві трійні та 124 двійні
Сьогодні, 14:27
 0
У місті на Волині під час перевірки виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8