На Волині оштрафували сільського голову, бо той уклав договори з дружиною

На Волині сільського голову покарали за правопорушення, пов’язані з корупцієюЗазначається, що голова громади не повідомив сільську раду чи Національне агентство з питань запобігання корупції про наявний конфлікт інтересів, а також вчинив дії та прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів, уклавши упродовж листопада 2018 – березня 2020 року 15 договорів на поставку продуктів харчування за бюджетні кошти із суб’єктом господарювання – своєю дружиною.Суд визнав його винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 грн. зі сплатою судового збору понад 420 грн.