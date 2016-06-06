На Волині оштрафували сільського голову, бо той уклав договори з дружиною
Сьогодні, 15:29
На Волині сільського голову покарали за правопорушення, пов’язані з корупцією
Зазначається, що голова громади не повідомив сільську раду чи Національне агентство з питань запобігання корупції про наявний конфлікт інтересів, а також вчинив дії та прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів, уклавши упродовж листопада 2018 – березня 2020 року 15 договорів на поставку продуктів харчування за бюджетні кошти із суб’єктом господарювання – своєю дружиною.
Суд визнав його винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 грн. зі сплатою судового збору понад 420 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначається, що голова громади не повідомив сільську раду чи Національне агентство з питань запобігання корупції про наявний конфлікт інтересів, а також вчинив дії та прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів, уклавши упродовж листопада 2018 – березня 2020 року 15 договорів на поставку продуктів харчування за бюджетні кошти із суб’єктом господарювання – своєю дружиною.
Суд визнав його винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 грн. зі сплатою судового збору понад 420 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Черговий "ПУК!!!"
Останні новини
Волинські капелани здали кров задля порятунку онкохворих дітей
Сьогодні, 16:26
Синоптик прогнозує завтра, 6 серпня, дощі на Волині
Сьогодні, 16:02
На Волині оштрафували сільського голову, бо той уклав договори з дружиною
Сьогодні, 15:29
Скільки коштують літні фрукти та кукурудза у Луцьку
Сьогодні, 15:20
COVID-19 у Ратнівському районі: ситуація станом на 5 серпня
Сьогодні, 15:12