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На Волині оштрафували сільського голову, бо той уклав договори з дружиною

На Волині оштрафували сільського голову, бо той уклав договори з дружиною
На Волині сільського голову покарали за правопорушення, пов’язані з корупцією

Зазначається, що голова громади не повідомив сільську раду чи Національне агентство з питань запобігання корупції про наявний конфлікт інтересів, а також вчинив дії та прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів, уклавши упродовж листопада 2018 – березня 2020 року 15 договорів на поставку продуктів харчування за бюджетні кошти із суб’єктом господарювання – своєю дружиною.

Суд визнав його винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 грн. зі сплатою судового збору понад 420 грн.

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Теги: корупція, сільський голова
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