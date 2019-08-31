Синоптик прогнозує завтра, 6 серпня, дощі на Волині

У четвер, 6 серпня, у більшості регіонів України очікують сонячну та суху погоду.Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.За її словами, 6 серпня, в другій половині дня вздовж північного кордону: на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині подекуди можливий дощ з грозою.Температура повітря в Україні буде високою, +28+33 градуси, на Півдні та на Сході місцями до +35 градусів.У Києві четвер обіцяє бути сухим і сонячним, із температурою повітря +30+32 градуси.