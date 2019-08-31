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Синоптик прогнозує завтра, 6 серпня, дощі на Волині

Синоптик прогнозує завтра, 6 серпня, дощі на Волині
У четвер, 6 серпня, у більшості регіонів України очікують сонячну та суху погоду.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

За її словами, 6 серпня, в другій половині дня вздовж північного кордону: на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині подекуди можливий дощ з грозою.

Температура повітря в Україні буде високою, +28+33 градуси, на Півдні та на Сході місцями до +35 градусів.

У Києві четвер обіцяє бути сухим і сонячним, із температурою повітря +30+32 градуси.

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Теги: погода, синоптик, Волинь, дощ
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