Синоптик прогнозує завтра, 6 серпня, дощі на Волині
Сьогодні, 16:02
У четвер, 6 серпня, у більшості регіонів України очікують сонячну та суху погоду.
Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.
За її словами, 6 серпня, в другій половині дня вздовж північного кордону: на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині подекуди можливий дощ з грозою.
Температура повітря в Україні буде високою, +28+33 градуси, на Півдні та на Сході місцями до +35 градусів.
У Києві четвер обіцяє бути сухим і сонячним, із температурою повітря +30+32 градуси.
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Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.
За її словами, 6 серпня, в другій половині дня вздовж північного кордону: на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині подекуди можливий дощ з грозою.
Температура повітря в Україні буде високою, +28+33 градуси, на Півдні та на Сході місцями до +35 градусів.
У Києві четвер обіцяє бути сухим і сонячним, із температурою повітря +30+32 градуси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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