Де у СНУ імені Лесі Українки цьогоріч буде найбільше бюджетних місць
Сьогодні, 16:47
В Україні стартувала вступна кампанія. З 1 серпня абітурієнти можуть реєструвати свої електронні кабінети, з 13 серпня – подавати заяви у виші.
Перший дізнався, скільки державних місць може бути цьогоріч у найбільшому навчальному закладі Волині – Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, та на які спеціальності вступити на «бюджет» буде найлегше.
Бакалаврат
Відповідальний секретар приймальної комісії СНУ Андрій Слащук розповів, що про кількість державного замовлення на цьому рівні у виші поки не знають. Це залежатиме від того, скільки абітурієнтів подадуть заяви до університету та якими будуть їхні результати ЗНО. Про кількість державних місць на більшості спеціальностей бакалаврату у виші дізнаються 27 серпня.
При цьому є 6 спеціальностей з фіксованою кількістю державного замовлення:
«Образотворче мистецтво» – 10 державних місць;
«Хореографія» – 5 державних місць;
«Музичне мистецтво» – 7 державних місць;
«Спеціальна освіта» (корекційна психопедагогіка та логопедія) – 20 державних місць.
«Минулого року було 16. Збільшення кількості державних місць на 4 – це надзвичайно хороший показник», - кажуть у приймальній комісії.
«Середня освіта. Польська мова та література» – 14 державних місць;
«Фізична культура і спорт» – 20 державних місць.
Андрій Слащук каже, що держава традиційно більше фінансує вивчення природничих наук: фізики, біології, хімії, математики, менше – економіки та права. Тому й цього року тут розраховують, що більше державних місць буде на спеціальностях, де вивчають точні науки.
Магістратура
Цьогоріч денній формі навчання у магістратурі СНУ виділили 370 бюджетних місць. І це стільки ж, як і минулого року.
Найбільше державних місць на таких спеціальностях:
«Середня освіта. Англійська мова» (цього року – 10 державних місць, минулого – 5);
«Середня освіта. Українська мова та література» (цього року – 20 державних місць, минулого – 15);
«Середня освіта. Географія» (10 державних місць);
«Філологія. Англійська мова» (10 державних місць, минулого року – стільки ж);
«Екологія» (цього року – 8 місць, минулого – 7».
Натомість зменшилась кількість державних місць на економічних та правових спеціальностях:
«Облік і аудит» (стало 6 замість 8);
«Публічне управління» (1 місце замість 5).
Молодший спеціаліст (актуально для випускників коледжів)
На цьому освітньому рівні державне замовлення таке ж, як і було минулого року, - кажуть у виші.
Наприклад, на спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія» державних місць не було минулого року і немає зараз. Так само зі спеціальністю «Право».
А от на спеціальності «Середня освіта. Географія» є 10 бюджетних місць, «Середня освіта. Англійська мова» - 13 місць, «Музичне мистецтво» - 8 місць, «Облік та аудит» - 7 місць.
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Перший дізнався, скільки державних місць може бути цьогоріч у найбільшому навчальному закладі Волині – Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, та на які спеціальності вступити на «бюджет» буде найлегше.
Бакалаврат
Відповідальний секретар приймальної комісії СНУ Андрій Слащук розповів, що про кількість державного замовлення на цьому рівні у виші поки не знають. Це залежатиме від того, скільки абітурієнтів подадуть заяви до університету та якими будуть їхні результати ЗНО. Про кількість державних місць на більшості спеціальностей бакалаврату у виші дізнаються 27 серпня.
При цьому є 6 спеціальностей з фіксованою кількістю державного замовлення:
«Образотворче мистецтво» – 10 державних місць;
«Хореографія» – 5 державних місць;
«Музичне мистецтво» – 7 державних місць;
«Спеціальна освіта» (корекційна психопедагогіка та логопедія) – 20 державних місць.
«Минулого року було 16. Збільшення кількості державних місць на 4 – це надзвичайно хороший показник», - кажуть у приймальній комісії.
«Середня освіта. Польська мова та література» – 14 державних місць;
«Фізична культура і спорт» – 20 державних місць.
Андрій Слащук каже, що держава традиційно більше фінансує вивчення природничих наук: фізики, біології, хімії, математики, менше – економіки та права. Тому й цього року тут розраховують, що більше державних місць буде на спеціальностях, де вивчають точні науки.
Магістратура
Цьогоріч денній формі навчання у магістратурі СНУ виділили 370 бюджетних місць. І це стільки ж, як і минулого року.
Найбільше державних місць на таких спеціальностях:
«Середня освіта. Англійська мова» (цього року – 10 державних місць, минулого – 5);
«Середня освіта. Українська мова та література» (цього року – 20 державних місць, минулого – 15);
«Середня освіта. Географія» (10 державних місць);
«Філологія. Англійська мова» (10 державних місць, минулого року – стільки ж);
«Екологія» (цього року – 8 місць, минулого – 7».
Натомість зменшилась кількість державних місць на економічних та правових спеціальностях:
«Облік і аудит» (стало 6 замість 8);
«Публічне управління» (1 місце замість 5).
Молодший спеціаліст (актуально для випускників коледжів)
На цьому освітньому рівні державне замовлення таке ж, як і було минулого року, - кажуть у виші.
Наприклад, на спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія» державних місць не було минулого року і немає зараз. Так само зі спеціальністю «Право».
А от на спеціальності «Середня освіта. Географія» є 10 бюджетних місць, «Середня освіта. Англійська мова» - 13 місць, «Музичне мистецтво» - 8 місць, «Облік та аудит» - 7 місць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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