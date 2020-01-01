Де у СНУ імені Лесі Українки цьогоріч буде найбільше бюджетних місць









Бакалаврат



Відповідальний секретар приймальної комісії СНУ Андрій Слащук розповів, що про кількість державного замовлення на цьому рівні у виші поки не знають. Це залежатиме від того, скільки абітурієнтів подадуть заяви до університету та якими будуть їхні результати ЗНО. Про кількість державних місць на більшості спеціальностей бакалаврату у виші дізнаються 27 серпня.



При цьому є 6 спеціальностей з фіксованою кількістю державного замовлення:



«Образотворче мистецтво» – 10 державних місць;



«Хореографія» – 5 державних місць;



«Музичне мистецтво» – 7 державних місць;



«Спеціальна освіта» (корекційна психопедагогіка та логопедія) – 20 державних місць.



«Минулого року було 16. Збільшення кількості державних місць на 4 – це надзвичайно хороший показник», - кажуть у приймальній комісії.



«Середня освіта. Польська мова та література» – 14 державних місць;



«Фізична культура і спорт» – 20 державних місць.



Андрій Слащук каже, що держава традиційно більше фінансує вивчення природничих наук: фізики, біології, хімії, математики, менше – економіки та права. Тому й цього року тут розраховують, що більше державних місць буде на спеціальностях, де вивчають точні науки.



Магістратура



Цьогоріч денній формі навчання у магістратурі СНУ виділили 370 бюджетних місць. І це стільки ж, як і минулого року.



Найбільше державних місць на таких спеціальностях:



«Середня освіта. Англійська мова» (цього року – 10 державних місць, минулого – 5);



«Середня освіта. Українська мова та література» (цього року – 20 державних місць, минулого – 15);



«Середня освіта. Географія» (10 державних місць);



«Філологія. Англійська мова» (10 державних місць, минулого року – стільки ж);



«Екологія» (цього року – 8 місць, минулого – 7».



Натомість зменшилась кількість державних місць на економічних та правових спеціальностях:



«Облік і аудит» (стало 6 замість 8);



«Публічне управління» (1 місце замість 5).



Молодший спеціаліст (актуально для випускників коледжів)



На цьому освітньому рівні державне замовлення таке ж, як і було минулого року, - кажуть у виші.



Наприклад, на спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія» державних місць не було минулого року і немає зараз. Так само зі спеціальністю «Право».



А от на спеціальності «Середня освіта. Географія» є 10 бюджетних місць, «Середня освіта. Англійська мова» - 13 місць, «Музичне мистецтво» - 8 місць, «Облік та аудит» - 7 місць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні стартувала вступна кампанія. З 1 серпня абітурієнти можуть реєструвати свої електронні кабінети, з 13 серпня – подавати заяви у виші. Перший дізнався, скільки державних місць може бути цьогоріч у найбільшому навчальному закладі Волині – Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, та на які спеціальності вступити на «бюджет» буде найлегше.Відповідальний секретар приймальної комісії СНУрозповів, що про кількість державного замовлення на цьому рівні у виші поки не знають. Це залежатиме від того, скільки абітурієнтів подадуть заяви до університету та якими будуть їхні результати ЗНО. Про кількість державних місць на більшості спеціальностей бакалаврату у виші дізнаються 27 серпня.При цьому є 6 спеціальностей з фіксованою кількістю державного замовлення:«Образотворче мистецтво» – 10 державних місць;«Хореографія» – 5 державних місць;«Музичне мистецтво» – 7 державних місць;«Спеціальна освіта» (корекційна психопедагогіка та логопедія) – 20 державних місць.«Минулого року було 16. Збільшення кількості державних місць на 4 – це надзвичайно хороший показник», - кажуть у приймальній комісії.«Середня освіта. Польська мова та література» – 14 державних місць;«Фізична культура і спорт» – 20 державних місць.Андрій Слащук каже, що держава традиційно більше фінансує вивчення природничих наук: фізики, біології, хімії, математики, менше – економіки та права. Тому й цього року тут розраховують, що більше державних місць буде на спеціальностях, де вивчають точні науки.Цьогоріч денній формі навчання у магістратурі СНУ виділили 370 бюджетних місць. І це стільки ж, як і минулого року.Найбільше державних місць на таких спеціальностях:«Середня освіта. Англійська мова» (цього року – 10 державних місць, минулого – 5);«Середня освіта. Українська мова та література» (цього року – 20 державних місць, минулого – 15);«Середня освіта. Географія» (10 державних місць);«Філологія. Англійська мова» (10 державних місць, минулого року – стільки ж);«Екологія» (цього року – 8 місць, минулого – 7».Натомість зменшилась кількість державних місць на економічних та правових спеціальностях:«Облік і аудит» (стало 6 замість 8);«Публічне управління» (1 місце замість 5).На цьому освітньому рівні державне замовлення таке ж, як і було минулого року, - кажуть у виші.Наприклад, на спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія» державних місць не було минулого року і немає зараз. Так само зі спеціальністю «Право».А от на спеціальності «Середня освіта. Географія» є 10 бюджетних місць, «Середня освіта. Англійська мова» - 13 місць, «Музичне мистецтво» - 8 місць, «Облік та аудит» - 7 місць.

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