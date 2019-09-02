В Україні свято першого дзвоника може відбутись у новому форматі





Про це вона сказала під час онлайн-толоки від EdCamp, - пише



"Ми безперечно рекомендуємо утриматися від масових заходів. Але формат зустрічей і проведення 1 вересня ви можете визначити в кожному закладі індивідуально. Це може бути святкування в межах класу, оскільки це все ж таки менше людей і це наша шкільна родина.



Не наражаймо одне одного на небезпеку і придумаймо креативний формат. А я точно знаю про креативність наших шкільних команд", – сказала Мандзій.



Вона додала, що такі заходи варто проводити на відкритому повітрі.



Нагадаємо, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко надав тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти.



Зокрема, планують, що до роботи не будуть допускатися працівники закладу з температурою понад 37,2°C. А пересуватися та заходити в приміщення школи потрібно в масці.



У МОН повідомили, що засобами безпеки школи має забезпечити місцева влада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій радить школам відсвяткувати початок навчального року в межах класу.Про це вона сказала під час онлайн-толоки від EdCamp, - пише Українська правда. "Ми безперечно рекомендуємо утриматися від масових заходів. Але формат зустрічей і проведення 1 вересня ви можете визначити в кожному закладі індивідуально. Це може бути святкування в межах класу, оскільки це все ж таки менше людей і це наша шкільна родина.Не наражаймо одне одного на небезпеку і придумаймо креативний формат. А я точно знаю про креативність наших шкільних команд", – сказала Мандзій.Вона додала, що такі заходи варто проводити на відкритому повітрі.Нагадаємо, що головний санітарний лікарнадав тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти.Зокрема, планують, що до роботи не будуть допускатися працівники закладу з температурою понад 37,2°C. А пересуватися та заходити в приміщення школи потрібно в масці.У МОН повідомили, що засобами безпеки школи має забезпечити місцева влада.

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