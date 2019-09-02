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В Україні свято першого дзвоника може відбутись у новому форматі

В Україні свято першого дзвоника може відбутись у новому форматі
Заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій радить школам відсвяткувати початок навчального року в межах класу.

Про це вона сказала під час онлайн-толоки від EdCamp, - пише Українська правда.

"Ми безперечно рекомендуємо утриматися від масових заходів. Але формат зустрічей і проведення 1 вересня ви можете визначити в кожному закладі індивідуально. Це може бути святкування в межах класу, оскільки це все ж таки менше людей і це наша шкільна родина.

Не наражаймо одне одного на небезпеку і придумаймо креативний формат. А я точно знаю про креативність наших шкільних команд", – сказала Мандзій.

Вона додала, що такі заходи варто проводити на відкритому повітрі.

Нагадаємо, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко надав тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти.

Зокрема, планують, що до роботи не будуть допускатися працівники закладу з температурою понад 37,2°C. А пересуватися та заходити в приміщення школи потрібно в масці.

У МОН повідомили, що засобами безпеки школи має забезпечити місцева влада.

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Теги: перший дзвоник, Луцьк
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