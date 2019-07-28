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«Червона» карантинна зона: поліція зупиняє автобуси, які курсують через Луцьк. ВІДЕО

«Червона» карантинна зона: поліція зупиняє автобуси, які курсують через Луцьк. ВІДЕО
На Цуманському перехресті, що на відрізку дороги від Луцька до Рівного, продовжують їздити рейсові автобуси. Згідно з обмеженнями державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, перетинати межу населеного пункту із “червоної” зони дозволено лише на власному автомобілі.

Про це пише "Суспільне Волині".

Патрульний поліцейський Ярослав Круть чергує на стаціонарному посту. Розповів, що поки поліцейські не штрафують водіїв рейсових автобусів, які їдуть до Луцька і в зворотному напрямку. Каже: обмежуються профілактикою.

“Ми тут працюємо по 12 годин і бачимо, що рухаються маршрутні транспортні засоби з Волинської області в Рівненську область. Ми зупиняємо і перевіряємо, чи вони дотримуються карантинних норм і чи носять засоби індивідуального захисту”, - каже поліцейський.

Зі слів Ярослава Крутя, якщо порушень немає, водіїв відпускають. Якщо вони порушують норми й не реагують на зауваження — правоохоронці можуть складати адміністративні протоколи та направляти їх до суду.

За дві години журналісти Суспільного нарахували десяток рейсових автобусів, які їхали з Луцька до Рівного, у зворотному напрямку та сусідніх сіл. Водій Володимир каже, що прямує до селища Цумань з луцької автостанції. “Нам сказали їхати і ми їдемо. Нам приказу, що не їхать, не було” - говорить водій.

Водій маршрутки Микола, який свого прізвища не назвав, каже, що перевізники про заборону в'їзду та виїзду з “червоної зони” автобусами їм нічого не казали, лише дали маски і сказали працювати.


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Теги: Волинь, Рівненщина, червона зона, Луцьк
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