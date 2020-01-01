Молодик з Волині, перебуваючи під домашнім арештом, продовжував продавати наркотики





Про це



Упродовж липня 2020 року молодик, якому повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні задля власного вживання та з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 309, ч.2 ст. 307 КК України), перебуваючи під домашнім арештом, двічі збував охочим канабіс.



Аби запобігти скоєнню ним злочинів у подальшому, правоохоронці клопотали про зміну запобіжного заходу на суворіший, відтак наступних 60 днів чоловік перебуватиме під вартою.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі 21-річного хлопця, який перебував під домашнім арештом, але продовжував продавати наркотики, взяли під варту.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Упродовж липня 2020 року молодик, якому повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні задля власного вживання та з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 309, ч.2 ст. 307 КК України), перебуваючи під домашнім арештом, двічі збував охочим канабіс.Аби запобігти скоєнню ним злочинів у подальшому, правоохоронці клопотали про зміну запобіжного заходу на суворіший, відтак наступних 60 днів чоловік перебуватиме під вартою.

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