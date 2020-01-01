Молодик з Волині, перебуваючи під домашнім арештом, продовжував продавати наркотики
Сьогодні, 18:22
У Ковельському районі 21-річного хлопця, який перебував під домашнім арештом, але продовжував продавати наркотики, взяли під варту.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Упродовж липня 2020 року молодик, якому повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні задля власного вживання та з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 309, ч.2 ст. 307 КК України), перебуваючи під домашнім арештом, двічі збував охочим канабіс.
Аби запобігти скоєнню ним злочинів у подальшому, правоохоронці клопотали про зміну запобіжного заходу на суворіший, відтак наступних 60 днів чоловік перебуватиме під вартою.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Упродовж липня 2020 року молодик, якому повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні задля власного вживання та з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 309, ч.2 ст. 307 КК України), перебуваючи під домашнім арештом, двічі збував охочим канабіс.
Аби запобігти скоєнню ним злочинів у подальшому, правоохоронці клопотали про зміну запобіжного заходу на суворіший, відтак наступних 60 днів чоловік перебуватиме під вартою.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 серпня
Сьогодні, 19:00
Молодик з Волині, перебуваючи під домашнім арештом, продовжував продавати наркотики
Сьогодні, 18:22
Показали, як змінюється луцька школа, яка не бачила ремонту понад пів століття. ФОТО
Сьогодні, 17:50
У Нововолинську водій відмовив учаснику бойових дій на Донбасі у безкоштовному проїзді
Сьогодні, 17:49