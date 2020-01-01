вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Молодик з Волині, перебуваючи під домашнім арештом, продовжував продавати наркотики

Молодик з Волині, перебуваючи під домашнім арештом, продовжував продавати наркотики
У Ковельському районі 21-річного хлопця, який перебував під домашнім арештом, але продовжував продавати наркотики, взяли під варту.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Упродовж липня 2020 року молодик, якому повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні задля власного вживання та з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 309, ч.2 ст. 307 КК України), перебуваючи під домашнім арештом, двічі збував охочим канабіс.

Аби запобігти скоєнню ним злочинів у подальшому, правоохоронці клопотали про зміну запобіжного заходу на суворіший, відтак наступних 60 днів чоловік перебуватиме під вартою.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркозлочини, варта, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 серпня
Сьогодні, 19:00
На яких факультетах Луцького НТУ цьогоріч буде найбільше державних місць
Сьогодні, 18:46
Молодик з Волині, перебуваючи під домашнім арештом, продовжував продавати наркотики
Сьогодні, 18:22
Показали, як змінюється луцька школа, яка не бачила ремонту понад пів століття. ФОТО
Сьогодні, 17:50
У Нововолинську водій відмовив учаснику бойових дій на Донбасі у безкоштовному проїзді
Сьогодні, 17:49
Схожі новини
Волинянин, який спалював стерню на полі, заплатить понад 3000 гривень штрафу Волинянин, який спалював стерню на полі, заплатить понад 3000 гривень штрафу
31 липень, 10:36
Судитимуть трьох волинян, які хотіли підкупити поліцейських Судитимуть трьох волинян, які хотіли підкупити поліцейських
27 липень, 16:37
90-річний волинянин оформив ID-картку 90-річний волинянин оформив ID-картку
23 липень, 19:40
Перестрибнув через огорожу: деталі втечі пацієнта психлікарні в Олиці. ВІДЕО Перестрибнув через огорожу: деталі втечі пацієнта психлікарні в Олиці. ВІДЕО
23 липень, 19:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
83-річна лучанка перерахувала шахраям майже 25 тисяч гривень
Сьогодні, 19:42
 0
Посилення карантину: чи їздять через Луцьк автобуси міжміського та міжобласного сполучення
Сьогодні, 19:28
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 серпня
Сьогодні, 19:00
 0
На яких факультетах Луцького НТУ цьогоріч буде найбільше державних місць
Сьогодні, 18:46
 0
Молодик з Волині, перебуваючи під домашнім арештом, продовжував продавати наркотики
Сьогодні, 18:22
 0
Медіа
відео
1/8