Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 серпня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікують мінливу хмарність.
У Луцьку, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському – без опадів за даними Sinoptik.ua.
А у Ковелі, Маневичах можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі до +15…+17 градусів, удень – +28…+30. Вітер північний, східний і північно-східний, 1-4 м/с. У другій половині тижня прогнозують мінливу хмарність, сухо.
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У Луцьку, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському – без опадів за даними Sinoptik.ua.
А у Ковелі, Маневичах можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі до +15…+17 градусів, удень – +28…+30. Вітер північний, східний і північно-східний, 1-4 м/с. У другій половині тижня прогнозують мінливу хмарність, сухо.
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