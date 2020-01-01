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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 серпня
У четвер у Волинській області очікують мінливу хмарність.

У Луцьку, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському – без опадів за даними Sinoptik.ua.

А у Ковелі, Маневичах можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі до +15…+17 градусів, удень – +28…+30. Вітер північний, східний і північно-східний, 1-4 м/с. У другій половині тижня прогнозують мінливу хмарність, сухо.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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