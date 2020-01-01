На яких факультетах Луцького НТУ цьогоріч буде найбільше державних місць
Сьогодні, 18:46
В Україні стартувала вступна кампанія. З 1 серпня абітурієнти можуть реєструвати свої електронні кабінети, з 13 серпня – подавати заяви у виші.
Перший дізнався, скільки державних місць може бути цьогоріч у Луцькому національному технічному університеті та на які спеціальності вступити на «бюджет» буде найлегше.
Бакалаврат
Точну кількість державного замовлення на цьому рівні у виші поки не знають. Це залежатиме від того, скільки абітурієнтів подадуть заяви до університету та якими будуть їхні результати ЗНО. Про кількість державних місць на бакалавраті у виші дізнаються 27 серпня.
Втім, у Міністерстві освіти та науки визначили максимально можливе державне замовлення на бакалавраті. Для Луцького технічного університету це 481 місце на денній формі навчання та 192 – на заочній.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де у СНУ імені Лесі Українки цьогоріч буде найбільше бюджетних місць
Найбільше державних місць на денній формі навчання може бути на таких спеціальностях:
Екологія (25 місць);
Комп’ютерна інженерія (25 місць);
Прикладна механіка (29 місць);
Галузеве машинобудування (25 місць, минулого року було 30);
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (26 місць);
Амортизація та комп’ютерно-інтегровані технології (33 місця);
Будівництво та цивільна інженерія (45 місць);
Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (24 місця).
Ректор ЛНТУ Петро Савчук каже, що за рахунок нових спеціальностей кількість бюджетних місць на бакалавраті загалом може вирости на 8-10%. При цьому є спеціальності, де кількість державного замовлення навпаки зменшили.
Наприклад, на прикладній математиці тепер може бути максимум 5 бюджетних місць замість 10 минулого року, на матеріалознавстві – 5 замість 12, метрології та інформаційно-вимірювальній техніці – 5 замість 8. Це пов’язано з тим, що минулого року не було достатньо багато охочих вступити на ці спеціальності.
Магістратура
Обсяг державного замовлення на магістратурі вишу зменшили приблизно на 10%. Загалом цього року буде 283 бюджетні місця.
Найбільше місць буде на таких спеціальностях:
Професійна освіта (цифрові технології) (25);
Комп’ютерні науки (15);
Комп’ютерна інженерія (15);
Прикладна механіка (12);
Матеріалознавство (15);
Галузеве машинобудування (35);
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (16 місць);
Будівництво та цивільна інженерія (34);
Молодший спеціаліст (актуально для випускників коледжів)
Ректор вишу Петро Савчук каже, що на цьому освітньому ступені державних місць побільшає на 15%, порівняно з минулим роком. Відтак університет може опинитись на шостому місці в Україні за кількістю набраних молодших спеціалістів на бюджетні місця.
Загалом тут буде 283 місця на денній формі та 24 на заочній.
Найбільше за такими спеціальностями на денній формі:
Будівництво та цивільна інженерія (24);
Середня освіта (фізична культура) (12 замість 8 минулого року);
Професійна освіта (цифрові технології) (25);
Комп’ютерні науки (17);
Енергетика (14);
Матеріалознавство (16);
Агроінженерія (14).
Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (14).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Перший дізнався, скільки державних місць може бути цьогоріч у Луцькому національному технічному університеті та на які спеціальності вступити на «бюджет» буде найлегше.
Бакалаврат
Точну кількість державного замовлення на цьому рівні у виші поки не знають. Це залежатиме від того, скільки абітурієнтів подадуть заяви до університету та якими будуть їхні результати ЗНО. Про кількість державних місць на бакалавраті у виші дізнаються 27 серпня.
Втім, у Міністерстві освіти та науки визначили максимально можливе державне замовлення на бакалавраті. Для Луцького технічного університету це 481 місце на денній формі навчання та 192 – на заочній.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де у СНУ імені Лесі Українки цьогоріч буде найбільше бюджетних місць
Найбільше державних місць на денній формі навчання може бути на таких спеціальностях:
Екологія (25 місць);
Комп’ютерна інженерія (25 місць);
Прикладна механіка (29 місць);
Галузеве машинобудування (25 місць, минулого року було 30);
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (26 місць);
Амортизація та комп’ютерно-інтегровані технології (33 місця);
Будівництво та цивільна інженерія (45 місць);
Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (24 місця).
Ректор ЛНТУ Петро Савчук каже, що за рахунок нових спеціальностей кількість бюджетних місць на бакалавраті загалом може вирости на 8-10%. При цьому є спеціальності, де кількість державного замовлення навпаки зменшили.
Наприклад, на прикладній математиці тепер може бути максимум 5 бюджетних місць замість 10 минулого року, на матеріалознавстві – 5 замість 12, метрології та інформаційно-вимірювальній техніці – 5 замість 8. Це пов’язано з тим, що минулого року не було достатньо багато охочих вступити на ці спеціальності.
Магістратура
Обсяг державного замовлення на магістратурі вишу зменшили приблизно на 10%. Загалом цього року буде 283 бюджетні місця.
Найбільше місць буде на таких спеціальностях:
Професійна освіта (цифрові технології) (25);
Комп’ютерні науки (15);
Комп’ютерна інженерія (15);
Прикладна механіка (12);
Матеріалознавство (15);
Галузеве машинобудування (35);
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (16 місць);
Будівництво та цивільна інженерія (34);
Молодший спеціаліст (актуально для випускників коледжів)
Ректор вишу Петро Савчук каже, що на цьому освітньому ступені державних місць побільшає на 15%, порівняно з минулим роком. Відтак університет може опинитись на шостому місці в Україні за кількістю набраних молодших спеціалістів на бюджетні місця.
Загалом тут буде 283 місця на денній формі та 24 на заочній.
Найбільше за такими спеціальностями на денній формі:
Будівництво та цивільна інженерія (24);
Середня освіта (фізична культура) (12 замість 8 минулого року);
Професійна освіта (цифрові технології) (25);
Комп’ютерні науки (17);
Енергетика (14);
Матеріалознавство (16);
Агроінженерія (14).
Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (14).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Посилення карантину: чи їздять через Луцьк автобуси міжміського та міжобласного сполучення
Сьогодні, 19:28
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 серпня
Сьогодні, 19:00
На яких факультетах Луцького НТУ цьогоріч буде найбільше державних місць
Сьогодні, 18:46
Показали, як змінюється луцька школа, яка не бачила ремонту понад пів століття. ФОТО
Сьогодні, 17:50