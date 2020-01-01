На яких факультетах Луцького НТУ цьогоріч буде найбільше державних місць









Бакалаврат



Точну кількість державного замовлення на цьому рівні у виші поки не знають. Це залежатиме від того, скільки абітурієнтів подадуть заяви до університету та якими будуть їхні результати ЗНО. Про кількість державних місць на бакалавраті у виші дізнаються 27 серпня.



Втім, у Міністерстві освіти та науки визначили максимально можливе державне замовлення на бакалавраті. Для Луцького технічного університету це 481 місце на денній формі навчання та 192 – на заочній.



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Найбільше державних місць на денній формі навчання може бути на таких спеціальностях:



Екологія (25 місць);



Комп’ютерна інженерія (25 місць);



Прикладна механіка (29 місць);



Галузеве машинобудування (25 місць, минулого року було 30);



Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (26 місць);



Амортизація та комп’ютерно-інтегровані технології (33 місця);



Будівництво та цивільна інженерія (45 місць);



Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (24 місця).



Ректор ЛНТУ Петро Савчук каже, що за рахунок нових спеціальностей кількість бюджетних місць на бакалавраті загалом може вирости на 8-10%. При цьому є спеціальності, де кількість державного замовлення навпаки зменшили.



Наприклад, на прикладній математиці тепер може бути максимум 5 бюджетних місць замість 10 минулого року, на матеріалознавстві – 5 замість 12, метрології та інформаційно-вимірювальній техніці – 5 замість 8. Це пов’язано з тим, що минулого року не було достатньо багато охочих вступити на ці спеціальності.



Магістратура



Обсяг державного замовлення на магістратурі вишу зменшили приблизно на 10%. Загалом цього року буде 283 бюджетні місця.



Найбільше місць буде на таких спеціальностях:



Професійна освіта (цифрові технології) (25);



Комп’ютерні науки (15);



Комп’ютерна інженерія (15);



Прикладна механіка (12);



Матеріалознавство (15);



Галузеве машинобудування (35);



Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (16 місць);



Будівництво та цивільна інженерія (34);



Молодший спеціаліст (актуально для випускників коледжів)



Ректор вишу Петро Савчук каже, що на цьому освітньому ступені державних місць побільшає на 15%, порівняно з минулим роком. Відтак університет може опинитись на шостому місці в Україні за кількістю набраних молодших спеціалістів на бюджетні місця.



Загалом тут буде 283 місця на денній формі та 24 на заочній.



Найбільше за такими спеціальностями на денній формі:



Будівництво та цивільна інженерія (24);



Середня освіта (фізична культура) (12 замість 8 минулого року);



Професійна освіта (цифрові технології) (25);



Комп’ютерні науки (17);



Енергетика (14);



Матеріалознавство (16);



Агроінженерія (14).



Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (14).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні стартувала вступна кампанія. З 1 серпня абітурієнти можуть реєструвати свої електронні кабінети, з 13 серпня – подавати заяви у виші. Перший дізнався, скільки державних місць може бути цьогоріч у Луцькому національному технічному університеті та на які спеціальності вступити на «бюджет» буде найлегше.Точну кількість державного замовлення на цьому рівні у виші поки не знають. Це залежатиме від того, скільки абітурієнтів подадуть заяви до університету та якими будуть їхні результати ЗНО. Про кількість державних місць на бакалавраті у виші дізнаються 27 серпня.Втім, у Міністерстві освіти та науки визначили максимально можливе державне замовлення на бакалавраті. Для Луцького технічного університету це 481 місце на денній формі навчання та 192 – на заочній.Екологія (25 місць);Комп’ютерна інженерія (25 місць);Прикладна механіка (29 місць);Галузеве машинобудування (25 місць, минулого року було 30);Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (26 місць);Амортизація та комп’ютерно-інтегровані технології (33 місця);Будівництво та цивільна інженерія (45 місць);Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (24 місця).Ректор ЛНТУкаже, що за рахунок нових спеціальностей кількість бюджетних місць на бакалавраті загалом може вирости на 8-10%. При цьому є спеціальності, де кількість державного замовлення навпаки зменшили.Наприклад, на прикладній математиці тепер може бути максимум 5 бюджетних місць замість 10 минулого року, на матеріалознавстві – 5 замість 12, метрології та інформаційно-вимірювальній техніці – 5 замість 8. Це пов’язано з тим, що минулого року не було достатньо багато охочих вступити на ці спеціальності.Обсяг державного замовлення на магістратурі вишу зменшили приблизно на 10%. Загалом цього року буде 283 бюджетні місця.Професійна освіта (цифрові технології) (25);Комп’ютерні науки (15);Комп’ютерна інженерія (15);Прикладна механіка (12);Матеріалознавство (15);Галузеве машинобудування (35);Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (16 місць);Будівництво та цивільна інженерія (34);Ректор вишу Петро Савчук каже, що на цьому освітньому ступені державних місць побільшає на 15%, порівняно з минулим роком. Відтак університет може опинитись на шостому місці в Україні за кількістю набраних молодших спеціалістів на бюджетні місця.Загалом тут будемісця на денній формі тана заочній.Будівництво та цивільна інженерія (24);Середня освіта (фізична культура) (12 замість 8 минулого року);Професійна освіта (цифрові технології) (25);Комп’ютерні науки (17);Енергетика (14);Матеріалознавство (16);Агроінженерія (14).Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (14).

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