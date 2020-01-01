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На яких факультетах Луцького НТУ цьогоріч буде найбільше державних місць

На яких факультетах Луцького НТУ цьогоріч буде найбільше державних місць
В Україні стартувала вступна кампанія. З 1 серпня абітурієнти можуть реєструвати свої електронні кабінети, з 13 серпня – подавати заяви у виші.

Перший дізнався, скільки державних місць може бути цьогоріч у Луцькому національному технічному університеті та на які спеціальності вступити на «бюджет» буде найлегше.

Бакалаврат

Точну кількість державного замовлення на цьому рівні у виші поки не знають. Це залежатиме від того, скільки абітурієнтів подадуть заяви до університету та якими будуть їхні результати ЗНО. Про кількість державних місць на бакалавраті у виші дізнаються 27 серпня.

Втім, у Міністерстві освіти та науки визначили максимально можливе державне замовлення на бакалавраті. Для Луцького технічного університету це 481 місце на денній формі навчання та 192 – на заочній.

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Найбільше державних місць на денній формі навчання може бути на таких спеціальностях:

Екологія (25 місць);

Комп’ютерна інженерія (25 місць);

Прикладна механіка (29 місць);

Галузеве машинобудування (25 місць, минулого року було 30);

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (26 місць);

Амортизація та комп’ютерно-інтегровані технології (33 місця);

Будівництво та цивільна інженерія (45 місць);

Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (24 місця).

Ректор ЛНТУ Петро Савчук каже, що за рахунок нових спеціальностей кількість бюджетних місць на бакалавраті загалом може вирости на 8-10%. При цьому є спеціальності, де кількість державного замовлення навпаки зменшили.

Наприклад, на прикладній математиці тепер може бути максимум 5 бюджетних місць замість 10 минулого року, на матеріалознавстві – 5 замість 12, метрології та інформаційно-вимірювальній техніці – 5 замість 8. Це пов’язано з тим, що минулого року не було достатньо багато охочих вступити на ці спеціальності.

Магістратура

Обсяг державного замовлення на магістратурі вишу зменшили приблизно на 10%. Загалом цього року буде 283 бюджетні місця.

Найбільше місць буде на таких спеціальностях:

Професійна освіта (цифрові технології) (25);

Комп’ютерні науки (15);

Комп’ютерна інженерія (15);

Прикладна механіка (12);

Матеріалознавство (15);

Галузеве машинобудування (35);

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (16 місць);

Будівництво та цивільна інженерія (34);

Молодший спеціаліст (актуально для випускників коледжів)

Ректор вишу Петро Савчук каже, що на цьому освітньому ступені державних місць побільшає на 15%, порівняно з минулим роком. Відтак університет може опинитись на шостому місці в Україні за кількістю набраних молодших спеціалістів на бюджетні місця.

Загалом тут буде 283 місця на денній формі та 24 на заочній.

Найбільше за такими спеціальностями на денній формі:

Будівництво та цивільна інженерія (24);

Середня освіта (фізична культура) (12 замість 8 минулого року);

Професійна освіта (цифрові технології) (25);

Комп’ютерні науки (17);

Енергетика (14);

Матеріалознавство (16);

Агроінженерія (14).

Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (14).


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Теги: ЛНТУ, бюджетні місця, вступ 2020
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