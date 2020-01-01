Посилення карантину: чи їздять через Луцьк автобуси міжміського та міжобласного сполучення
Сьогодні, 19:28
Доїхати в Луцьк, або ж виїхати з обласного центру автобусами, сьогодні, 5 серпня, можна у будь-якому напрямку.
Про це розповіла Суспільному директорка обласного підприємства автобусних станцій Інеса Корнейчук.
Директорка обласного підприємства автобусних станцій Інеса Корнейчук розповіла Суспільному, що розпоряджень про закриття автостанцій і заборону руху автобусів з обласного управління транспорту і зв’язку не надходило. Сьогодні всі автобуси міжміського та міжобласного сполучення вийшли у рейси згідно з графіком.
"Про те, щоб не виїжджати у рейс, перевізник не повідомляв", - розповів водій автобуса «Нововолинськ-Рівне» Іван Волинець. Сидячі місця в автобус усі розкуплені. Стоячих пасажирів чоловік не бере, каже, що їх і немає зараз. Сьогодні зранку на рейс диспетчер автостанції видала путівку. Про заборону виїзду та в'їзду ніхто не попереджав, - каже водій.
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Водії і перевізники хочуть працювати, каже Олексій Хільчук. Він везе пасажирів із Ковеля у Тернопіль. Карантин веде до серйозних збитків, до розрухи, - каже чоловік.
Пасажирка Надія Кондратюк їде на навчання. Потім дівчині потрібно буде доїхати додому. "Крім автобуса, я нічим назад не доберуся", - каже дівчина.
Ярослав Мельницький їде у відрядження. Чоловік радіє, що не скасовуваний рух автобусів: "Я вважаю, що абсолютно недоцільно скасовувати транспорт, бо людям треба їхати, зараз літо".
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Про це розповіла Суспільному директорка обласного підприємства автобусних станцій Інеса Корнейчук.
Директорка обласного підприємства автобусних станцій Інеса Корнейчук розповіла Суспільному, що розпоряджень про закриття автостанцій і заборону руху автобусів з обласного управління транспорту і зв’язку не надходило. Сьогодні всі автобуси міжміського та міжобласного сполучення вийшли у рейси згідно з графіком.
"Про те, щоб не виїжджати у рейс, перевізник не повідомляв", - розповів водій автобуса «Нововолинськ-Рівне» Іван Волинець. Сидячі місця в автобус усі розкуплені. Стоячих пасажирів чоловік не бере, каже, що їх і немає зараз. Сьогодні зранку на рейс диспетчер автостанції видала путівку. Про заборону виїзду та в'їзду ніхто не попереджав, - каже водій.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Червона» карантинна зона: поліція зупиняє автобуси, які курсують через Луцьк. ВІДЕО
Водії і перевізники хочуть працювати, каже Олексій Хільчук. Він везе пасажирів із Ковеля у Тернопіль. Карантин веде до серйозних збитків, до розрухи, - каже чоловік.
Пасажирка Надія Кондратюк їде на навчання. Потім дівчині потрібно буде доїхати додому. "Крім автобуса, я нічим назад не доберуся", - каже дівчина.
Ярослав Мельницький їде у відрядження. Чоловік радіє, що не скасовуваний рух автобусів: "Я вважаю, що абсолютно недоцільно скасовувати транспорт, бо людям треба їхати, зараз літо".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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