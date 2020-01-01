Посилення карантину: чи їздять через Луцьк автобуси міжміського та міжобласного сполучення





Про це розповіла Інеса Корнейчук.



Директорка обласного підприємства автобусних станцій Інеса Корнейчук розповіла Суспільному, що розпоряджень про закриття автостанцій і заборону руху автобусів з обласного управління транспорту і зв’язку не надходило. Сьогодні всі автобуси міжміського та міжобласного сполучення вийшли у рейси згідно з графіком.



"Про те, щоб не виїжджати у рейс, перевізник не повідомляв", - розповів водій автобуса «Нововолинськ-Рівне» Іван Волинець. Сидячі місця в автобус усі розкуплені. Стоячих пасажирів чоловік не бере, каже, що їх і немає зараз. Сьогодні зранку на рейс диспетчер автостанції видала путівку. Про заборону виїзду та в'їзду ніхто не попереджав, - каже водій.



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Водії і перевізники хочуть працювати, каже Олексій Хільчук. Він везе пасажирів із Ковеля у Тернопіль. Карантин веде до серйозних збитків, до розрухи, - каже чоловік.



Пасажирка Надія Кондратюк їде на навчання. Потім дівчині потрібно буде доїхати додому. "Крім автобуса, я нічим назад не доберуся", - каже дівчина.



Ярослав Мельницький їде у відрядження. Чоловік радіє, що не скасовуваний рух автобусів: "Я вважаю, що абсолютно недоцільно скасовувати транспорт, бо людям треба їхати, зараз літо".





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