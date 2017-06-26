Спортсмени з інвалідністю відпрацювали навчально-тренувальний збір на Світязі. ФОТО

У волинських спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату відбувся навчально-тренувальний збір на березі озера Світязь.Про це йдеться на сторінці Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту «Інваспорт».Збір тривав з 19 по 28 липня на спортивно – реабілітаційній базі «Паралімпієць» Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту «Інваспорт» у селі Пульмо.Спортсмени-легкоатлети з ураженнями опорно-рухового апарату під керіництвомта11 cпортсменів з інвалідністю удосконалювали свої спортивні навики, тренувалися та відпочивали. Традиційно, на початок та кінець зміни піднімали державний прапор та співали Гімн України."Зіпсовані погодні умови, не стали завадою для чудово проведеного часу і тільки більше сприяли дружній атмосфері та укріпили командний дух. Ця поїздка, безсумнівно, стане величезним поштовхом для подальших спортивних звершень", - йдеться у дописі.