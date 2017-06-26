Спортсмени з інвалідністю відпрацювали навчально-тренувальний збір на Світязі. ФОТО
Сьогодні, 02:16
У волинських спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату відбувся навчально-тренувальний збір на березі озера Світязь.
Про це йдеться на сторінці Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту «Інваспорт».
Збір тривав з 19 по 28 липня на спортивно – реабілітаційній базі «Паралімпієць» Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту «Інваспорт» у селі Пульмо.
Спортсмени-легкоатлети з ураженнями опорно-рухового апарату під керіництвом Андрія Рожка та Наталії Лук`янець.
11 cпортсменів з інвалідністю удосконалювали свої спортивні навики, тренувалися та відпочивали. Традиційно, на початок та кінець зміни піднімали державний прапор та співали Гімн України.
"Зіпсовані погодні умови, не стали завадою для чудово проведеного часу і тільки більше сприяли дружній атмосфері та укріпили командний дух. Ця поїздка, безсумнівно, стане величезним поштовхом для подальших спортивних звершень", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту «Інваспорт».
Збір тривав з 19 по 28 липня на спортивно – реабілітаційній базі «Паралімпієць» Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту «Інваспорт» у селі Пульмо.
Спортсмени-легкоатлети з ураженнями опорно-рухового апарату під керіництвом Андрія Рожка та Наталії Лук`янець.
11 cпортсменів з інвалідністю удосконалювали свої спортивні навики, тренувалися та відпочивали. Традиційно, на початок та кінець зміни піднімали державний прапор та співали Гімн України.
"Зіпсовані погодні умови, не стали завадою для чудово проведеного часу і тільки більше сприяли дружній атмосфері та укріпили командний дух. Ця поїздка, безсумнівно, стане величезним поштовхом для подальших спортивних звершень", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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