Назвали ТОП-5 корисних і шкідливих продуктів для зубів





Крім того, фахівці радять мінімізувати споживання продуктів з високим вмістом вуглеводів, - пише



Корисні продукти для ротової порожнини





Какао-боби



Гіркий чорний шоколад без додавання цукру може попередити карієс, запобігаючи утворенню зубного нальоту. Адже він містить поліфеноли, які вбивають бактерії, що викликають карієс, а також створюють бар'єр між зубами і зубним нальотом.



Варто віддавати перевагу какао-бобам або темному шоколаду з дуже малою кількістю цукру, бо додаткові інгредієнти повністю нівелюють перевагу шоколаду.



Молочні продукти



Молочні продукти, зокрема сир та вершкове масло, мають високий вміст вітаміну К2, який важливий для здоров'я зубів.Є й інші продукти з високим вмістом K2 – яловичина, яйця, куряча печінка. Також ці продукти мають високий вміст фосфору, який є поживною речовиною для ротової порожнини.



Жирна риба



Жирна риба є важливим компонентом більшості моделей здорового харчування, оскільки містить багато вітаміну D. Саме цей вітамін допомагає знизити ризик появи карієсу. Вітамін D працює синергетично з вітамінами А і К2, зміцнюючи емаль зсередини.



Жирна риба також багата на омега-3, які підтримують здоров'я ясен. Тунець, скумбрія, лосось і форель є одними з риб, які містять найбільше вітаміну D і омега-3.



Листова зелень



Зелень – це корисні пребіотики, якими харчуються здорові бактерії порожнини рота. Листова зелень робить зуби чистішими, а також допомагає підтримувати здорове середовище.



Найкраще для зубів підходить темна листова зелень, яка містить багато мінералів, наприклад капуста, шпинат, рукола.



Грейпфрути та апельсини



Попри те, що кислі продукти можуть негативно впливати на зуби, грейпфрути та апельсини корисні для здоров’я ротової порожнини при помірному вживанні. Адже цитрусові багаті на вітамін С, який зміцнює судини та сполучні тканини в роті. Це уповільнює прогрес запалення ясен.



Продукти шкідливі для ротової порожнини



Сухе печиво



Крекери є найбільш небезпечними продуктами для здоров'я порожнини рота. Вуглеводи, які містяться в печиві, швидко розкладаються в роті і є поживними для патогенних бактерій.



Коли бактерії руйнуються, вони виділяють кислоту, що може призвести до утворення зубного нальоту і псування зубів.



Сухофрукти



Сухофрукти можуть бути шкідливими для порожнини рота, оскільки вони повністю позбавлені вологи та мають високий вміст цукру.



Солодка вода



Крім високого вмісту цукру, всі газовані напої (навіть з нульовим вмістом калорій) містять багато кислоти. А кислотність своєю чергою сприяє запаленню ясен і загальному дисбіозу порожнини рота.



Щоб захистити свої зуби, газовану воду варто пити протягом короткого періоду часу, потім варто сполоснути рот водою, а після 45 хвилин почистити зуби.



Комбуча



Комбуча відносять до корисних напоїв через вміст корисних бактерій та антиоксидантів. Однак деякі напої з чайного гриба містять додані цукри.



Щоб обрати корисний напій для порожнини рота і кишківника знайдіть той, в якому відсутній цукор.



Після прийому напою сполосніть рот водою, а потім почистьте зуби, щоб запобігти кислотній атаці.



Квасоля і сочевиця



Сприяти руйнуванню зубів може фітинова кислота, яка міститься у цих продуктах.



Фітинова кислота може ускладнити засвоєння зубами таких поживних речовин, як кальцій, фосфор, вітамін D і магній, що сприяє виникненню карієсу.



Щоб усунути фітинову кислоту, боби, сочевицю і інші злаки можна замочити на ніч перед вживанням.

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