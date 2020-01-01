Волинянин пропонував хабар копам за те, що викидав сміття з автівки і їздив без «прав»

На Волині водій-порушник хотів "порішати" з поліцейськими, щоб уникнути адміністративної відповідальності.4 серпня у селі Білин Володимир-Волинського району відкупитися від поліції намагався 21-річний житель Володимир-Волинського району, - повідомляють у секторі комунікаці поліції Волинської області.Те, що чоловік викидав сміття зі свого транспортного засобу у невстановленому місці, помітили поліцейський офіцер громади та працівники сектору реагування патрульної поліції. Правоохоронці вирішили перешкодити незаконним діям порушника та скласти відповідні адмінматеріали на громадянина. Під час перевірки виявилося, що чоловік ще також керував транспортним засобом без посвідчення водія.Двічі переступивши встановлені норми законодавства, порушник, аби уникнути адміністративної відповідальності, запропонував поліцейським неправомірну вигоду. Поліцейські від хабаря відмовились, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Ті зафіксували факт пропозиції неправомірної вигоди службовій особі, гроші вилучили.Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує від 17 до 68 тисяч гривень штрафу, або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.