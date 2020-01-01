Волинянка знялася в рекламі відомого інтернет-магазину. ФОТО, ВІДЕО





У відеороликах дівчина “серфінгує” разом із побутовою технікою та іншими товарами, які пропонує магазин. Про те, що буде сюжет із серфінгом, вона не знала до останнього. Дівчина любить ловити хвилі на серфі, тому вийшов цікавий збіг, - пише



“У Києві знімається багато реклами. Я давно відвідую кастинги, знаходжуся в базі акторів танцівників і каскадерів (тих людей, що беруть участь у екстримі). Час від часу отримую запрошення на кастинги. Два роки тому знялася у гарній рекламі пива Guinness для Азії. Це мабуть був самий гарний проєкт, в якому мені пощастило взяти участь. Тиждень підготовки хореографії з лондонським хореографом, тиждень тренувань у повітрі на тросах, безліч синців і неймовірно гарний результат. І цього літа на Розетку запросила та людина, яка кастингувала мене на Guinness. Попросили відзняти самопробу і попередили, що зйомка буде у купальнику у стилі “pin up”. По відео домашнього завдання від режисера затвердили на роль, потім примірка, сама зйомка”, – розповіла дівчина.



Дівчина поділилася фото і відео бекстейджу зі зйомок.



“Це було весело, і вийшов не менш веселий результат”, – пише Анастасія.







Анастасія розповідає, що тільки на зйомці почула про “серфінг”, тому вийшов дуже іронічний збіг. Адже танцівниця обожнює займатися серфінгом. Познайомилась із ним на Балі 4 роки тому і закохалася.



“Друзі каталися і я попросила навчити мене чи порадити інструктора. Вони відповіли просто: взяла дошку та й греби, щодуху. Методом багатьох невдач потроху почало виходити. Але завжди це важко і страшно боротися зі стихією (океаном. Та коли вже зловив хвилю, то це незабутні відчуття! Хвилі треба вміти вибирати. Бо життя вже навчило, що реально потрібно оцінювати свої можливості. Була травма голови і після цього прийшлося по-новому приборкувати страх. Серфінг -це ціла наука, і все приходить з досвідом. Кілька років підряд їздила саме на Балі за хвилями. У 2019 році встигла спробувати і Гавайські хвилі”, – розповіла Анастасія.





Дівчина також додає, що часто її типаж зовнішності підписують до азіатської, тому не раз потрапляла на азіатські проєкти.



“Минулого літа була обрана на рекламу Sоny PlayStation, де була героєм комп’ютерної гри”.

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