«Шахтар» переміг «Вольфсбург» і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи





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У першому таймі матчу гірники мали кілька можливостей, щоб відкрити рахунок. Удар Матвієнка парирував голкіпер суперника, Марлос поцілив у стійку воріт. Після перерви Мораес, Тайсон і Марлос були на вістрі атаки - у цих епізодах гостей врятував голкіпер Кастельс. А на 60-ій хвилині Кривцов привіз небезпечний штрафний - Пятов парирував потужний удар Арнольда.



А на 65-ій хвилині матчу суддя призначиі пенальті, яке після перегляду VAR "траснформувалося" у штрафний удар. Але от Хочолава отримав червону картку.



Пятов парирував удар Брекала, а через дві хвилини склади вирівнялися - Брукс отримав друге попередження. А наприкінці матчу Мораес забив гол у ворота гостей. А через дві хвилини з передачі Коноплянки відзначився Соломон. Далі ще один гол від Мораеса влетів у ворота Вольфсбурга - 3:0.



У першому матчі, нагадаємо, Шахтар на виїзді переграв німецький клуб - 2:1. То ж за сумою двох матчів до 1/4 фіналу змагань вийшов донецький Шахтар.



11 серпня Шахтар зіграє з переможцем пари Базель - Айнтрахт. Нагадаємо, У першому матчі Базель переграв Айнтрахт - 3:0.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві відбувся другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" - "Вольфсбург", в якому гірники здобули перемогу.Про це повідомляє Чемпіон У першому таймі матчу гірники мали кілька можливостей, щоб відкрити рахунок. Удар Матвієнка парирував голкіпер суперника, Марлос поцілив у стійку воріт. Після перерви Мораес, Тайсон і Марлос були на вістрі атаки - у цих епізодах гостей врятував голкіпер Кастельс. А на 60-ій хвилині Кривцов привіз небезпечний штрафний - Пятов парирував потужний удар Арнольда.А на 65-ій хвилині матчу суддя призначиі пенальті, яке після перегляду VAR "траснформувалося" у штрафний удар. Але от Хочолава отримав червону картку.Пятов парирував удар Брекала, а через дві хвилини склади вирівнялися - Брукс отримав друге попередження. А наприкінці матчу Мораес забив гол у ворота гостей. А через дві хвилини з передачі Коноплянки відзначився Соломон. Далі ще один гол від Мораеса влетів у ворота Вольфсбурга - 3:0.У першому матчі, нагадаємо, Шахтар на виїзді переграв німецький клуб - 2:1. То ж за сумою двох матчів до 1/4 фіналу змагань вийшов донецький Шахтар.11 серпня Шахтар зіграє з переможцем пари Базель - Айнтрахт. Нагадаємо, У першому матчі Базель переграв Айнтрахт - 3:0.

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