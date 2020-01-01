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Пологовий будинок на Волині отримав від благодійників діагностичний апарат. ФОТО

Пологовий будинок на Волині отримав від благодійників діагностичний апарат. ФОТО
Пологовий будинок Ковельського МТМО отримав від благодійників сучасний діагностичний апарат.

Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО.

Благодійний Фонд «Свічадо» презентував для медзакладу автоматичний газовий аналізатор Medica Easy Stat, що дає змогу надточно визначати рівень газів та електролітів крові немовлят.

"Дякуємо за сприяння в наданні висококваліфікованої, якісної допомоги та збереження здоров’я нашого майбутнього - новонароджених. Ваша допомога вкрай важлива для нас. Нехай Ваше добро вернеться Вам сторицею", - йдеться у дописі на сторінці Ковельського МТМО.

Пологовий будинок на Волині отримав від благодійників діагностичний апарат. ФОТО
Пологовий будинок на Волині отримав від благодійників діагностичний апарат. ФОТО
Пологовий будинок на Волині отримав від благодійників діагностичний апарат. ФОТО

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Теги: медицина, Волинь, Ковельське МТМО
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