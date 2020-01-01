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В Україні хочуть запровадити нове обов'язкове щеплення

В Україні хочуть запровадити нове обов'язкове щеплення
У МОЗ рекомендували включити в Національний календар профілактичних щеплень у 2022 році вакцину від пневмококової інфекції.

Особливо рекомендується вакцинуватися від пневмококової інфекції людям у віці від 65 років або з хронічними захворюваннями. Про це повідомляється в прес-службі Центру громадського здоров'я України, - пише Кореспондент.

Повідомляється, що в червні цього року Національна технічна група експертів з імунізації відповідно до міжнародних та національних пропозиціями, рекомендувала Міністерству охорони здоров'я України ввести в Національний календар профілактичних щеплень у 2022 році вакцину від пневмококової інфекції, як обов'язкову.

"Оперативний штаб МОЗ підтримав таке рішення і рекомендував Міністерству охорони здоров'я України узгодити і подати запит від України в GAVI (Глобальний альянс з вакцинації та імунізації) для отримання кон'югованої пневмококової вакцини за спеціальною ціною", - йдеться в повідомленні.

Також зараз Центр громадського здоров'я України працює над підготовкою сценарію багаторічного планування закупівлі вакцин на 2021 - 2023 роки з урахуванням впровадження в календар профілактичних щеплень пневмококової кон'югованої вакцини.

У ЦГЗ нагадали, що за станом на 1 травня 2020 року в Україні від пневмококової інфекції вакцинувалися 1135 осіб. Ревакцинувалося - 552 людини.

Рекомендується вакцинуватися від пневмококової інфекції людям у віці від 65 років або з хронічними захворюваннями. Саме ця інфекція провокує розвиток бактеріальних пневмоній, що під час пандемії COVID-19 є критичним фактором. Щорічно у світі реєструють 1,6 млн летальних випадків внаслідок пневмококових захворювань.

"Пневмококова інфекція передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Пневмокок є збудником інвазійних і неінвазійних захворювань: бактеріємії, сепсису, менінгіту, пневмонії, бронхіту, гострого середнього отиту. Зокрема, минулого року в Україні було зареєстровано 50 випадків пневмококового менінгіту, з яких 22 - у дітей", - йдеться в повідомленні.

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Теги: МОЗ, Україна, щеплення
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