В Україні хочуть запровадити нове обов'язкове щеплення





Особливо рекомендується вакцинуватися від пневмококової інфекції людям у віці від 65 років або з хронічними захворюваннями. Про це повідомляється в прес-службі Центру громадського здоров'я України, - пише



Повідомляється, що в червні цього року Національна технічна група експертів з імунізації відповідно до міжнародних та національних пропозиціями, рекомендувала Міністерству охорони здоров'я України ввести в Національний календар профілактичних щеплень у 2022 році вакцину від пневмококової інфекції, як обов'язкову.



"Оперативний штаб МОЗ підтримав таке рішення і рекомендував Міністерству охорони здоров'я України узгодити і подати запит від України в GAVI (Глобальний альянс з вакцинації та імунізації) для отримання кон'югованої пневмококової вакцини за спеціальною ціною", - йдеться в повідомленні.



Також зараз Центр громадського здоров'я України працює над підготовкою сценарію багаторічного планування закупівлі вакцин на 2021 - 2023 роки з урахуванням впровадження в календар профілактичних щеплень пневмококової кон'югованої вакцини.



У ЦГЗ нагадали, що за станом на 1 травня 2020 року в Україні від пневмококової інфекції вакцинувалися 1135 осіб. Ревакцинувалося - 552 людини.



Рекомендується вакцинуватися від пневмококової інфекції людям у віці від 65 років або з хронічними захворюваннями. Саме ця інфекція провокує розвиток бактеріальних пневмоній, що під час пандемії COVID-19 є критичним фактором. Щорічно у світі реєструють 1,6 млн летальних випадків внаслідок пневмококових захворювань.



"Пневмококова інфекція передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Пневмокок є збудником інвазійних і неінвазійних захворювань: бактеріємії, сепсису, менінгіту, пневмонії, бронхіту, гострого середнього отиту. Зокрема, минулого року в Україні було зареєстровано 50 випадків пневмококового менінгіту, з яких 22 - у дітей", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У МОЗ рекомендували включити в Національний календар профілактичних щеплень у 2022 році вакцину від пневмококової інфекції.Особливо рекомендується вакцинуватися від пневмококової інфекції людям у віці від 65 років або з хронічними захворюваннями. Про це повідомляється в прес-службі Центру громадського здоров'я України, - пише Кореспондент Повідомляється, що в червні цього року Національна технічна група експертів з імунізації відповідно до міжнародних та національних пропозиціями, рекомендувала Міністерству охорони здоров'я України ввести в Національний календар профілактичних щеплень у 2022 році вакцину від пневмококової інфекції, як обов'язкову."Оперативний штаб МОЗ підтримав таке рішення і рекомендував Міністерству охорони здоров'я України узгодити і подати запит від України в GAVI (Глобальний альянс з вакцинації та імунізації) для отримання кон'югованої пневмококової вакцини за спеціальною ціною", - йдеться в повідомленні.Також зараз Центр громадського здоров'я України працює над підготовкою сценарію багаторічного планування закупівлі вакцин на 2021 - 2023 роки з урахуванням впровадження в календар профілактичних щеплень пневмококової кон'югованої вакцини.У ЦГЗ нагадали, що за станом на 1 травня 2020 року в Україні від пневмококової інфекції вакцинувалися 1135 осіб. Ревакцинувалося - 552 людини.Рекомендується вакцинуватися від пневмококової інфекції людям у віці від 65 років або з хронічними захворюваннями. Саме ця інфекція провокує розвиток бактеріальних пневмоній, що під час пандемії COVID-19 є критичним фактором. Щорічно у світі реєструють 1,6 млн летальних випадків внаслідок пневмококових захворювань."Пневмококова інфекція передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Пневмокок є збудником інвазійних і неінвазійних захворювань: бактеріємії, сепсису, менінгіту, пневмонії, бронхіту, гострого середнього отиту. Зокрема, минулого року в Україні було зареєстровано 50 випадків пневмококового менінгіту, з яких 22 - у дітей", - йдеться в повідомленні.

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