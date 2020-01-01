Волинянин знайшов на полі 20-кілограмову бомбу
Сьогодні, 01:18
Житель села Сільце Горохівського району знайшов у полі 20-кілограмову авіабомбу.
Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
Чоловік відразу ж зателефонував у відповідні служби й повідомив про небезпечну 20-кілограмову знахідку років Другої світової війни відповідні служби.
Горохівські правоохоронці забезпечили охорону території, а рятувальники фахово знешкодили черговий спогад про воєнне лихоліття.
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Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
Чоловік відразу ж зателефонував у відповідні служби й повідомив про небезпечну 20-кілограмову знахідку років Другої світової війни відповідні служби.
Горохівські правоохоронці забезпечили охорону території, а рятувальники фахово знешкодили черговий спогад про воєнне лихоліття.
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