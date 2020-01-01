Волинянин знайшов на полі 20-кілограмову бомбу





Про це повідомляє газета

Чоловік відразу ж зателефонував у відповідні служби й повідомив про небезпечну 20-кілограмову знахідку років Другої світової війни відповідні служби.



Горохівські правоохоронці забезпечили охорону території, а рятувальники фахово знешкодили черговий спогад про воєнне лихоліття.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель села Сільце Горохівського району знайшов у полі 20-кілограмову авіабомбу.Про це повідомляє газета "Волинь-нова".

Чоловік відразу ж зателефонував у відповідні служби й повідомив про небезпечну 20-кілограмову знахідку років Другої світової війни відповідні служби.Горохівські правоохоронці забезпечили охорону території, а рятувальники фахово знешкодили черговий спогад про воєнне лихоліття.

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