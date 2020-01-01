Дві вулиці Володимира-Волинського залишаться без води





Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинського водоканалу.



Так, 6 серпня з 9:00 до 17:00 у зв'язку з проведенням ремонтних робіт припинять водопостачання на вулицях Ак.Глушкова（у всіх будинках）

та П.Січі (у будинку №5)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському жителі кількох вулиць залишаться без водопостачання.Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинського водоканалу.Так, 6 серпня з 9:00 до 17:00 у зв'язку з проведенням ремонтних робіт припинять водопостачання на вулицях Ак.Глушкова（у всіх будинках）та П.Січі (у будинку №5)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію