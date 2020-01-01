Дві вулиці Володимира-Волинського залишаться без води
Сьогодні, 03:11
У Володимирі-Волинському жителі кількох вулиць залишаться без водопостачання.
Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинського водоканалу.
Так, 6 серпня з 9:00 до 17:00 у зв'язку з проведенням ремонтних робіт припинять водопостачання на вулицях Ак.Глушкова（у всіх будинках）
та П.Січі (у будинку №5)
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Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинського водоканалу.
Так, 6 серпня з 9:00 до 17:00 у зв'язку з проведенням ремонтних робіт припинять водопостачання на вулицях Ак.Глушкова（у всіх будинках）
та П.Січі (у будинку №5)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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