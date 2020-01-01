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Дві вулиці Володимира-Волинського залишаться без води

Дві вулиці Володимира-Волинського залишаться без води
У Володимирі-Волинському жителі кількох вулиць залишаться без водопостачання.

Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинського водоканалу.

Так, 6 серпня з 9:00 до 17:00 у зв'язку з проведенням ремонтних робіт припинять водопостачання на вулицях Ак.Глушкова（у всіх будинках）
та П.Січі (у будинку №5)

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, водопостачання
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Дві вулиці Володимира-Волинського залишаться без води
Сьогодні, 03:11
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