Курс валют у Луцьку на 6 серпня
Сьогодні, 09:06
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.58, а продаж – 27.75.
Євро при купівлі становить – 32.40, продажу – 32.68.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.25, продаж – 7.34.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 32.40, продажу – 32.68.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.25, продаж – 7.34.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі горів автомобіль
Сьогодні, 09:35
Курс валют у Луцьку на 6 серпня
Сьогодні, 09:06
В столиці Іспанії з'явилася площа Лесі Українки
Сьогодні, 08:10
Ексгравця «Волині» через «договірняки» відсторонили від футболу
Сьогодні, 07:35