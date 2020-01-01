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Курс валют у Луцьку на 6 серпня

Курс валют у Луцьку на 6 серпня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.58, а продаж – 27.75.

Євро при купівлі становить – 32.40, продажу – 32.68.

Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.25, продаж – 7.34.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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