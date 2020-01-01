Новий антирекорд: в Україні за добу – 1318 випадків коронавірусу, на Волині – 44
Сьогодні, 09:20
В Україні станом на 6 серпня лабораторно підтвердили 76 808 випадків COVID-19, з них за добу – 1318.
Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Упродовж доби зафіксували 31 новий летальний випадок. Одужали 997 пацієнтів.
Наразі коронавірусну хворобу виявили:
м. Київ — 8992 (+180)
Вінницька область — 2898 (+18)
Волинська область — 4108 (+44)
Дніпропетровська область — 1492 (+18)
Донецька область — 941 (+15)
Житомирська область — 2036 (+27)
Закарпатська область — 5439 (+77)
Запорізька область — 890 (+19)
Івано-Франківська область — 5295 (+127)
Кіровоградська область — 713 (+2)
Київська область — 3980 (+38)
Львівська область — 10420 (+197)
Луганська область — 135 (0)
Миколаївська область — 666 (+8)
Одеська область — 3747 (+110)
Полтавська область — 477 (+5)
Рівненська область — 6538 (+96)
Сумська область — 594 (+24)
Тернопільська область — 3177 (+28)
Харківська область — 4381 (+142)
Херсонська область — 242 (+6)
Хмельницька область — 1257 (+25)
Чернівецька область — 6383 (+85)
Черкаська область — 969 (+10)
Чернігівська область — 937 (+17)
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Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Упродовж доби зафіксували 31 новий летальний випадок. Одужали 997 пацієнтів.
Наразі коронавірусну хворобу виявили:
м. Київ — 8992 (+180)
Вінницька область — 2898 (+18)
Волинська область — 4108 (+44)
Дніпропетровська область — 1492 (+18)
Донецька область — 941 (+15)
Житомирська область — 2036 (+27)
Закарпатська область — 5439 (+77)
Запорізька область — 890 (+19)
Івано-Франківська область — 5295 (+127)
Кіровоградська область — 713 (+2)
Київська область — 3980 (+38)
Львівська область — 10420 (+197)
Луганська область — 135 (0)
Миколаївська область — 666 (+8)
Одеська область — 3747 (+110)
Полтавська область — 477 (+5)
Рівненська область — 6538 (+96)
Сумська область — 594 (+24)
Тернопільська область — 3177 (+28)
Харківська область — 4381 (+142)
Херсонська область — 242 (+6)
Хмельницька область — 1257 (+25)
Чернівецька область — 6383 (+85)
Черкаська область — 969 (+10)
Чернігівська область — 937 (+17)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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