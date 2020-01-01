Новий антирекорд: в Україні за добу – 1318 випадків коронавірусу, на Волині – 44





Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.



Упродовж доби зафіксували 31 новий летальний випадок. Одужали 997 пацієнтів.



Наразі коронавірусну хворобу виявили:



м. Київ — 8992 (+180)

Вінницька область — 2898 (+18)

Волинська область — 4108 (+44)

Дніпропетровська область — 1492 (+18)

Донецька область — 941 (+15)

Житомирська область — 2036 (+27)

Закарпатська область — 5439 (+77)

Запорізька область — 890 (+19)

Івано-Франківська область — 5295 (+127)

Кіровоградська область — 713 (+2)

Київська область — 3980 (+38)

Львівська область — 10420 (+197)

Луганська область — 135 (0)

Миколаївська область — 666 (+8)

Одеська область — 3747 (+110)

Полтавська область — 477 (+5)

Рівненська область — 6538 (+96)

Сумська область — 594 (+24)

Тернопільська область — 3177 (+28)

Харківська область — 4381 (+142)

Херсонська область — 242 (+6)

Хмельницька область — 1257 (+25)

Чернівецька область — 6383 (+85)

Черкаська область — 969 (+10)

Чернігівська область — 937 (+17)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 6 серпня лабораторно підтвердили 76 808 випадків COVID-19, з них за добу – 1318.Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.Упродовж доби зафіксували 31 новий летальний випадок. Одужали 997 пацієнтів.Наразі коронавірусну хворобу виявили:м. Київ — 8992 (+180)Вінницька область — 2898 (+18)Волинська область — 4108 (+44)Дніпропетровська область — 1492 (+18)Донецька область — 941 (+15)Житомирська область — 2036 (+27)Закарпатська область — 5439 (+77)Запорізька область — 890 (+19)Івано-Франківська область — 5295 (+127)Кіровоградська область — 713 (+2)Київська область — 3980 (+38)Львівська область — 10420 (+197)Луганська область — 135 (0)Миколаївська область — 666 (+8)Одеська область — 3747 (+110)Полтавська область — 477 (+5)Рівненська область — 6538 (+96)Сумська область — 594 (+24)Тернопільська область — 3177 (+28)Харківська область — 4381 (+142)Херсонська область — 242 (+6)Хмельницька область — 1257 (+25)Чернівецька область — 6383 (+85)Черкаська область — 969 (+10)Чернігівська область — 937 (+17)

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