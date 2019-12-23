У Ковелі горів автомобіль





Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку «101» 5 серпня о 04:50, - інформує ДСНС у Волинській області.



За викликом прибули рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини УДСНС у Волинській області. До гасіння залучали спецтехніку. Пожежу локалізували о 05:01, а ліквідували о 05:08. Травмованих та загиблих немає.



Ймовірну причину пожежі наразі встановлюють.



Головне фото – ілюстративне.

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