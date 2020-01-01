На Волині судили тракториста, який їздив п’яним за кермом





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Так, 9 травня у селі Коршів Луцького району патрульні зупинили повнопривідний трактор Dong Feng, за кермом якого перебував водій з ознаками алкогольного сп`яніння.



Йому запропонували пройти тест на рівень алкогольного сп’яніння на місці, однак той відмовився. Натомість він, перебуваючи на задньому сидінні службового автомобіля, запропонував патрульним 500 гривень неправомірної вигоди, аби його не притягували до адміністративної відповідальності.



Обвинувачений та прокурор уклали угоду про визнання винуватості, тож тракторист заплатить 10 200 гривень штрафу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Коршів Луцького району спіймали п’яного водія трактора. Чоловік намагався «порішати» з патрульними за 500 гривень, натомість заплатить понад 10 тисяч гривень штрафу.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Так, 9 травня у селі Коршів Луцького району патрульні зупинили повнопривідний трактор Dong Feng, за кермом якого перебував водій з ознаками алкогольного сп`яніння.Йому запропонували пройти тест на рівень алкогольного сп’яніння на місці, однак той відмовився. Натомість він, перебуваючи на задньому сидінні службового автомобіля, запропонував патрульним 500 гривень неправомірної вигоди, аби його не притягували до адміністративної відповідальності.Обвинувачений та прокурор уклали угоду про визнання винуватості, тож тракторист заплатить 10 200 гривень штрафу.

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