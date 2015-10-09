Понад сотня загиблих і п'ять тисяч постраждалих: як Ліван оговтується від вибухів у Бейруті





Влада звернулась за міжнародною підтримкою. Десятки країн заявили про готовність відправити гуманітарну допомогу у Ліван, - йдеться у



Мешканці Бейрута оговтуються від страшної катастрофи, люди об’єднуються, щоб допомогти один одному. У Лівані подібного не було ніколи. За лічені хвилини вибухом знесло ледь не половину Бейрута. Вибухова хвиля дішла аж до Кіпру, який за 250 кілометрів від місця вибуху. Трагедія забрала життя шонайменше 135 осіб, п'ять тисяч поранених. Рятувальники кажуть, що кількість жертв ще може зрости.



Серйозно постраждав корабель миротворчої місії ООН, який перебував поблизу порту в момент вибухів. Кілька миротворців у лікарні в важкому стані. "Спершу помітили невеликий дим і вогонь. Ніхто не чекав, що за дві хвилини станеться потужний вибух. Я не знаю, на що було схоже бомбардування Хіросіми, але мені здається, що там було щось подібне", - каже капітан Джойналь Абедін.



Щонайменше 300 тисяч людей залишились без даху над головою. Українців серед загиблих і важкопоранених, за даними посольства, немає.



Ліван звернувся до міжнародної спільноти, просить допомогти. Сьогодні у Бейруті чекають на французького президента Еммануеля Макрона. До слова, на знак солідарності уночі вимкнули підсвітку Ейфелевої вежі у Парижі. Допомогу Лівану запропонували десятки країн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бейрут оговтується від потужних вибухів, які рознесли ледь не половину столиці. Трагедія забрала життя 135 осіб, п'ять тисяч отримали поранення.Влада звернулась за міжнародною підтримкою. Десятки країн заявили про готовність відправити гуманітарну допомогу у Ліван, - йдеться у ТСН.Ранок Мешканці Бейрута оговтуються від страшної катастрофи, люди об’єднуються, щоб допомогти один одному. У Лівані подібного не було ніколи. За лічені хвилини вибухом знесло ледь не половину Бейрута. Вибухова хвиля дішла аж до Кіпру, який за 250 кілометрів від місця вибуху. Трагедія забрала життя шонайменше 135 осіб, п'ять тисяч поранених. Рятувальники кажуть, що кількість жертв ще може зрости.Серйозно постраждав корабель миротворчої місії ООН, який перебував поблизу порту в момент вибухів. Кілька миротворців у лікарні в важкому стані. "Спершу помітили невеликий дим і вогонь. Ніхто не чекав, що за дві хвилини станеться потужний вибух. Я не знаю, на що було схоже бомбардування Хіросіми, але мені здається, що там було щось подібне", - каже капітан Джойналь Абедін.Щонайменше 300 тисяч людей залишились без даху над головою. Українців серед загиблих і важкопоранених, за даними посольства, немає.Ліван звернувся до міжнародної спільноти, просить допомогти. Сьогодні у Бейруті чекають на французького президента Еммануеля Макрона. До слова, на знак солідарності уночі вимкнули підсвітку Ейфелевої вежі у Парижі. Допомогу Лівану запропонували десятки країн.

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