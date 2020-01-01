Одна смерть у Луцьку та 44 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 6 серпня
Сьогодні, 10:29
За останню добу на Волині зареєстрували 44 нових випадки захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 18, Луцький район – 8, Любешівський район – 5, Ківерцівський район – 4, Маневицький район – 3, Володимир – Волинський район – 3, Горохівський район – 1, Ратнівський район - 1, Турійський район – 1.
Одужало за добу 150 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (померла мешканка Луцька), - інформує Волинська обласна державна адміністрація.
Загалом, станом на 6 серпня в області зареєстрували 4108 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3095 осіб. 89 випадків хвороби завершилося летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1016 випадків, в т.ч. 20 летальних;
• Луцький район – 393 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 402 випадки, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 449 випадків, в т.ч. 11 летальних;
• Камінь-Каширський район – 248 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 178 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 271 випадок, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 256 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Іваничівський район – 75 випадків;
• Горохівський район – 182 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 164 випадки, в тому числі 5 летальних;
• Любешівський район – 141 випадок, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любомльський район – 58 випадків;
• Рожищенський район – 55 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 54 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 49 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 56 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 22 154 особи.
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Одужало за добу 150 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (померла мешканка Луцька), - інформує Волинська обласна державна адміністрація.
Загалом, станом на 6 серпня в області зареєстрували 4108 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3095 осіб. 89 випадків хвороби завершилося летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1016 випадків, в т.ч. 20 летальних;
• Луцький район – 393 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 402 випадки, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 449 випадків, в т.ч. 11 летальних;
• Камінь-Каширський район – 248 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 178 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 271 випадок, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 256 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Іваничівський район – 75 випадків;
• Горохівський район – 182 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 164 випадки, в тому числі 5 летальних;
• Любешівський район – 141 випадок, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любомльський район – 58 випадків;
• Рожищенський район – 55 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 54 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 49 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 56 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 22 154 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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