Одна смерть у Луцьку та 44 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 6 серпня

За останню добу на Волині зареєстрували 44 нових випадки захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 18, Луцький район – 8, Любешівський район – 5, Ківерцівський район – 4, Маневицький район – 3, Володимир – Волинський район – 3, Горохівський район – 1, Ратнівський район - 1, Турійський район – 1.Одужало за добу 150 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (померла мешканка Луцька), - інформує Волинська обласна державна адміністрація.Загалом, станом на 6 серпня в області зареєстрували 4108 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3095 осіб. 89 випадків хвороби завершилося летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 1016 випадків, в т.ч. 20 летальних;• Луцький район – 393 випадки, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 402 випадки, в тому числі 11 летальних;• Ківерцівський район – 449 випадків, в т.ч. 11 летальних;• Камінь-Каширський район – 248 випадків, в т.ч. 9 летальних;• Ратнівський район – 178 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Володимир-Волинський район – 271 випадок, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 256 випадків, в т.ч. 9 летальних;• Іваничівський район – 75 випадків;• Горохівський район – 182 випадки, в тому числі 2 летальних;• Маневицький район – 164 випадки, в тому числі 5 летальних;• Любешівський район – 141 випадок, в тому числі 4 летальних;• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;• Любомльський район – 58 випадків;• Рожищенський район – 55 випадків, в тому числі 2 летальних;• Турійський район – 54 випадки, в тому числі 1 летальний;• Локачинський район – 49 випадків;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 56 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 22 154 особи.