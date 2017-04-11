У Луцьку затримали грабіжника

Луцькі патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до грабежу.Так, 5 серпня близько 17-ї години патрульні отримали виклик про грабіж на вулиці Домни Гордіюк, - інформує пресслужбапатрульної поліції Волинської області.Заявник повідомив, що візуально знайомий чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння відкрито викрав мотоножиці.Потерпілий описав ймовірного зловмисника та показав напрямок, куди він побіг. Обстежуючи вулицю Конякіна, патрульні помітили схожого за описом чоловіка. При собі він мав мотоножиці, схожі на викрадені.Охоронці правопорядку затримали 42-річного місцевого жителя і доправили його до Луцького відділу поліції та передали слідчим.