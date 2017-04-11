вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку затримали грабіжника

У Луцьку затримали грабіжника
Луцькі патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до грабежу.

Так, 5 серпня близько 17-ї години патрульні отримали виклик про грабіж на вулиці Домни Гордіюк, - інформує пресслужба
патрульної поліції Волинської області.

Заявник повідомив, що візуально знайомий чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння відкрито викрав мотоножиці.

Потерпілий описав ймовірного зловмисника та показав напрямок, куди він побіг. Обстежуючи вулицю Конякіна, патрульні помітили схожого за описом чоловіка. При собі він мав мотоножиці, схожі на викрадені.

Охоронці правопорядку затримали 42-річного місцевого жителя і доправили його до Луцького відділу поліції та передали слідчим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: патрульна поліція, грабіж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Київщині під час чистки каналізаційної ями загинуло троє людей
Сьогодні, 11:10
У Луцьку затримали грабіжника
Сьогодні, 10:52
Одна смерть у Луцьку та 44 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 6 серпня
Сьогодні, 10:29
В небезпеці опинилась вся багатоповерхівка: у Луцьку через газову плиту ледь не стався вибух
Сьогодні, 10:21
Понад сотня загиблих і п'ять тисяч постраждалих: як Ліван оговтується від вибухів у Бейруті
Сьогодні, 10:02
Схожі новини
Гроші, газові балончики та бурштин: у Луцьку затримали підозрюваних у грабежі Гроші, газові балончики та бурштин: у Луцьку затримали підозрюваних у грабежі
11 квітень, 2017, 08:49
Аварія за участю патрульних у Луцьку: коментар керівника управління і версія водія Аварія за участю патрульних у Луцьку: коментар керівника управління і версія водія
06 липень, 15:47
У Ковелі посеред вулиці пограбували чоловіка У Ковелі посеред вулиці пограбували чоловіка
22 червень, 12:35
На Волині хлопець збив з ніг чоловіка і викрав з його кишені гроші та речі На Волині хлопець збив з ніг чоловіка і викрав з його кишені гроші та речі
15 червень, 12:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Київщині під час чистки каналізаційної ями загинуло троє людей
Сьогодні, 11:10
 0
У Луцьку затримали грабіжника
Сьогодні, 10:52
 0
Одна смерть у Луцьку та 44 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 6 серпня
Сьогодні, 10:29
 0
В небезпеці опинилась вся багатоповерхівка: у Луцьку через газову плиту ледь не стався вибух
Сьогодні, 10:21
 0
Понад сотня загиблих і п'ять тисяч постраждалих: як Ліван оговтується від вибухів у Бейруті
Сьогодні, 10:02
 0
Медіа
відео
1/8