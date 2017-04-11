У Луцьку затримали грабіжника
Сьогодні, 10:52
Луцькі патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до грабежу.
Так, 5 серпня близько 17-ї години патрульні отримали виклик про грабіж на вулиці Домни Гордіюк, - інформує пресслужба
патрульної поліції Волинської області.
Заявник повідомив, що візуально знайомий чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння відкрито викрав мотоножиці.
Потерпілий описав ймовірного зловмисника та показав напрямок, куди він побіг. Обстежуючи вулицю Конякіна, патрульні помітили схожого за описом чоловіка. При собі він мав мотоножиці, схожі на викрадені.
Охоронці правопорядку затримали 42-річного місцевого жителя і доправили його до Луцького відділу поліції та передали слідчим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 5 серпня близько 17-ї години патрульні отримали виклик про грабіж на вулиці Домни Гордіюк, - інформує пресслужба
патрульної поліції Волинської області.
Заявник повідомив, що візуально знайомий чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння відкрито викрав мотоножиці.
Потерпілий описав ймовірного зловмисника та показав напрямок, куди він побіг. Обстежуючи вулицю Конякіна, патрульні помітили схожого за описом чоловіка. При собі він мав мотоножиці, схожі на викрадені.
Охоронці правопорядку затримали 42-річного місцевого жителя і доправили його до Луцького відділу поліції та передали слідчим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку затримали грабіжника
Сьогодні, 10:52
Одна смерть у Луцьку та 44 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 6 серпня
Сьогодні, 10:29
В небезпеці опинилась вся багатоповерхівка: у Луцьку через газову плиту ледь не стався вибух
Сьогодні, 10:21
Понад сотня загиблих і п'ять тисяч постраждалих: як Ліван оговтується від вибухів у Бейруті
Сьогодні, 10:02