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На Київщині під час чистки каналізаційної ями загинуло троє людей

На Київщині під час чистки каналізаційної ями загинуло троє людей
На Київщині троє людей загинуло і ще одну людину госпіталізували внаслідок отруєння парами газу під час чистки каналізаційної ями.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"5 серпня близько 23:00 у селі П’ятигори Тетіївського району під час чистки каналізаційної ями приватного будинку, внаслідок отруєння парами газів, загинуло 3 особи та 1 особу госпіталізовано до лікарні", - сказано у повідомленні.



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Теги: газ, отруєння, Київщина
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