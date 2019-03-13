На Київщині під час чистки каналізаційної ями загинуло троє людей
Сьогодні, 11:10
На Київщині троє людей загинуло і ще одну людину госпіталізували внаслідок отруєння парами газу під час чистки каналізаційної ями.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
"5 серпня близько 23:00 у селі П’ятигори Тетіївського району під час чистки каналізаційної ями приватного будинку, внаслідок отруєння парами газів, загинуло 3 особи та 1 особу госпіталізовано до лікарні", - сказано у повідомленні.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
"5 серпня близько 23:00 у селі П’ятигори Тетіївського району під час чистки каналізаційної ями приватного будинку, внаслідок отруєння парами газів, загинуло 3 особи та 1 особу госпіталізовано до лікарні", - сказано у повідомленні.
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