На Київщині під час чистки каналізаційної ями загинуло троє людей





Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.



"5 серпня близько 23:00 у селі П’ятигори Тетіївського району під час чистки каналізаційної ями приватного будинку, внаслідок отруєння парами газів, загинуло 3 особи та 1 особу госпіталізовано до лікарні", - сказано у повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Київщині троє людей загинуло і ще одну людину госпіталізували внаслідок отруєння парами газу під час чистки каналізаційної ями.Про це повідомляє пресслужба ДСНС України."5 серпня близько 23:00 у селі П’ятигори Тетіївського району під час чистки каналізаційної ями приватного будинку, внаслідок отруєння парами газів, загинуло 3 особи та 1 особу госпіталізовано до лікарні", - сказано у повідомленні.

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