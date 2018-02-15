Менша ціна, більше відтермінування: акція на квартири в ЖК «Супернова»*

У ЖК «Супернова» за зниженою ціною $23 900 продають однокімнатні квартири. Також пропонують акційні умови для відтермінування: перший внесок - від 10%.На час акції такі умови розповсюджуються на всі однокімнатні квартири площею 40,98 м2 у новому «великому» будинку, - йдеться на сайті забудовника.Нагадаємо, цей будинок на шість під'їздів почали зводити наприкінці минулого року. Наразі уже змуровано 5 поверхів в перших двох секціях (під'їздах) цього будинку, залитий фундамент третьої секції.- простора кухня 14,24 м2 із виходом на балкон;- площа кімнати - 16,51 м2, що дозволяє розділити її на окремі зони;- суміщений санвузол - 3,9 м2;«Великий» будинок, у якому продають акційні квартири – єдиний у ЖК «Супернова», де буде кілька під'їздів. У квартирах цього будинку - особливе планування. Його складали, враховуючи побажання мешканців, які уже живуть в інших будинках комплексу. Також, за їхньою пропозицією, у цьому будинку з'явилися трикімнатні квартири. Ще одна особливість «великого» будинку - перший поверх буде відведено під комерційні приміщення.Відеозвіт із будівельного майданчика «Супернови» дивіться за посиланням: