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Менша ціна, більше відтермінування: акція на квартири в ЖК «Супернова»*

Менша ціна, більше відтермінування: акція на квартири в ЖК «Супернова»*
У ЖК «Супернова» за зниженою ціною $23 900 продають однокімнатні квартири. Також пропонують акційні умови для відтермінування: перший внесок - від 10%.

На час акції такі умови розповсюджуються на всі однокімнатні квартири площею 40,98 м2 у новому «великому» будинку, - йдеться на сайті забудовника.

Нагадаємо, цей будинок на шість під'їздів почали зводити наприкінці минулого року. Наразі уже змуровано 5 поверхів в перших двох секціях (під'їздах) цього будинку, залитий фундамент третьої секції.

Яке планування квартири?

- простора кухня 14,24 м2 із виходом на балкон;

- площа кімнати - 16,51 м2, що дозволяє розділити її на окремі зони;

- суміщений санвузол - 3,9 м2;
Менша ціна, більше відтермінування: акція на квартири в ЖК «Супернова»*

«Великий» будинок, у якому продають акційні квартири – єдиний у ЖК «Супернова», де буде кілька під'їздів. У квартирах цього будинку - особливе планування. Його складали, враховуючи побажання мешканців, які уже живуть в інших будинках комплексу. Також, за їхньою пропозицією, у цьому будинку з'явилися трикімнатні квартири. Ще одна особливість «великого» будинку - перший поверх буде відведено під комерційні приміщення.

Відеозвіт із будівельного майданчика «Супернови» дивіться за посиланням:


Про деталі акції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: ЖК Супернова, акції, квартири
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