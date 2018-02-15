Менша ціна, більше відтермінування: акція на квартири в ЖК «Супернова»*
Сьогодні, 11:18
У ЖК «Супернова» за зниженою ціною $23 900 продають однокімнатні квартири. Також пропонують акційні умови для відтермінування: перший внесок - від 10%.
На час акції такі умови розповсюджуються на всі однокімнатні квартири площею 40,98 м2 у новому «великому» будинку, - йдеться на сайті забудовника.
Нагадаємо, цей будинок на шість під'їздів почали зводити наприкінці минулого року. Наразі уже змуровано 5 поверхів в перших двох секціях (під'їздах) цього будинку, залитий фундамент третьої секції.
Яке планування квартири?
- простора кухня 14,24 м2 із виходом на балкон;
- площа кімнати - 16,51 м2, що дозволяє розділити її на окремі зони;
- суміщений санвузол - 3,9 м2;
«Великий» будинок, у якому продають акційні квартири – єдиний у ЖК «Супернова», де буде кілька під'їздів. У квартирах цього будинку - особливе планування. Його складали, враховуючи побажання мешканців, які уже живуть в інших будинках комплексу. Також, за їхньою пропозицією, у цьому будинку з'явилися трикімнатні квартири. Ще одна особливість «великого» будинку - перший поверх буде відведено під комерційні приміщення.
Відеозвіт із будівельного майданчика «Супернови» дивіться за посиланням:
Про деталі акції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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На час акції такі умови розповсюджуються на всі однокімнатні квартири площею 40,98 м2 у новому «великому» будинку, - йдеться на сайті забудовника.
Нагадаємо, цей будинок на шість під'їздів почали зводити наприкінці минулого року. Наразі уже змуровано 5 поверхів в перших двох секціях (під'їздах) цього будинку, залитий фундамент третьої секції.
Яке планування квартири?
- простора кухня 14,24 м2 із виходом на балкон;
- площа кімнати - 16,51 м2, що дозволяє розділити її на окремі зони;
- суміщений санвузол - 3,9 м2;
«Великий» будинок, у якому продають акційні квартири – єдиний у ЖК «Супернова», де буде кілька під'їздів. У квартирах цього будинку - особливе планування. Його складали, враховуючи побажання мешканців, які уже живуть в інших будинках комплексу. Також, за їхньою пропозицією, у цьому будинку з'явилися трикімнатні квартири. Ще одна особливість «великого» будинку - перший поверх буде відведено під комерційні приміщення.
Відеозвіт із будівельного майданчика «Супернови» дивіться за посиланням:
Про деталі акції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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