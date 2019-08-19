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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Хто у Луцьку може безкоштовно пройти ПЛР-тест на коронавірус

Хто у Луцьку може безкоштовно пройти ПЛР-тест на коронавірус
ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» продовжує проводити безоплатне лабораторне тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Про це йдеться на сайті лабораторного центру.

З метою проведення епіднагляду (спостереження) та оперативного здійснення протиепідемічних заходів в осередках COVID-19 установою проводиться безоплатна передача лікувально-профілактичним закладам області наборів для забору біоматеріалу для ПЛР-тестування.

Категорії осіб, які підлягають безкоштовному тестуванню методом
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР):
Хто у Луцьку може безкоштовно пройти ПЛР-тест на коронавірус
Хто у Луцьку може безкоштовно пройти ПЛР-тест на коронавірус

Пацієнтам, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації або плановою операцією, проводиться тестування на наявність коронавірусу SARS-CoV-2. Відбір зразків матеріалів для тестування організовує лікуючий лікар, який направляє на госпіталізацію, або безпосередньо в закладі охорони здоров’я, або через направлення мобільної бригади за місцем перебування пацієнта.

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Теги: ПЛР-тестування, безкоштовно, волинська лабораторія
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