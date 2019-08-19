Хто у Луцьку може безкоштовно пройти ПЛР-тест на коронавірус





Про це



З метою проведення епіднагляду (спостереження) та оперативного здійснення протиепідемічних заходів в осередках COVID-19 установою проводиться безоплатна передача лікувально-профілактичним закладам області наборів для забору біоматеріалу для ПЛР-тестування.



Категорії осіб, які підлягають безкоштовному тестуванню методом

полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР):



Пацієнтам, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації або плановою операцією, проводиться тестування на наявність коронавірусу SARS-CoV-2. Відбір зразків матеріалів для тестування організовує лікуючий лікар, який направляє на госпіталізацію, або безпосередньо в закладі охорони здоров’я, або через направлення мобільної бригади за місцем перебування пацієнта.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» продовжує проводити безоплатне лабораторне тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).Про це йдеться на сайті лабораторного центру.З метою проведення епіднагляду (спостереження) та оперативного здійснення протиепідемічних заходів в осередках COVID-19 установою проводиться безоплатна передача лікувально-профілактичним закладам області наборів для забору біоматеріалу для ПЛР-тестування.Категорії осіб, які підлягають безкоштовному тестуванню методомполімеразної ланцюгової реакції (ПЛР):Пацієнтам, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації або плановою операцією, проводиться тестування на наявність коронавірусу SARS-CoV-2. Відбір зразків матеріалів для тестування організовує лікуючий лікар, який направляє на госпіталізацію, або безпосередньо в закладі охорони здоров’я, або через направлення мобільної бригади за місцем перебування пацієнта.

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