Хто у Луцьку може безкоштовно пройти ПЛР-тест на коронавірус
Сьогодні, 11:40
ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» продовжує проводити безоплатне лабораторне тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Про це йдеться на сайті лабораторного центру.
З метою проведення епіднагляду (спостереження) та оперативного здійснення протиепідемічних заходів в осередках COVID-19 установою проводиться безоплатна передача лікувально-профілактичним закладам області наборів для забору біоматеріалу для ПЛР-тестування.
Категорії осіб, які підлягають безкоштовному тестуванню методом
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР):
Пацієнтам, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації або плановою операцією, проводиться тестування на наявність коронавірусу SARS-CoV-2. Відбір зразків матеріалів для тестування організовує лікуючий лікар, який направляє на госпіталізацію, або безпосередньо в закладі охорони здоров’я, або через направлення мобільної бригади за місцем перебування пацієнта.
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Про це йдеться на сайті лабораторного центру.
З метою проведення епіднагляду (спостереження) та оперативного здійснення протиепідемічних заходів в осередках COVID-19 установою проводиться безоплатна передача лікувально-профілактичним закладам області наборів для забору біоматеріалу для ПЛР-тестування.
Категорії осіб, які підлягають безкоштовному тестуванню методом
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР):
Пацієнтам, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації або плановою операцією, проводиться тестування на наявність коронавірусу SARS-CoV-2. Відбір зразків матеріалів для тестування організовує лікуючий лікар, який направляє на госпіталізацію, або безпосередньо в закладі охорони здоров’я, або через направлення мобільної бригади за місцем перебування пацієнта.
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