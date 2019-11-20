Лікар з Луцька дала 8 практичних порад, як пережити спеку
Сьогодні, 14:00
Протягом цього тижня у Луцьку спостерігатиметься аномальна спека. Температура на вулиці сягає 30 градусів за Цельсієм, а вітру майже не буде.
Прогнози синоптиків уже добре відчутні на вулицях Луцька. Тому ІА "Конкурент" вирішило нагадати, як поводитися за такої погоди.
Журналісти видання поспілкувалися із директоркою Луцького центру первинної медичної допомоги №2 Тетяною Трач, і зібрали для вас кілька практичних порад, які допоможуть вижити у спеку.
1. Сидіть вдома, або під деревом
За можливості, особливо для людей старшого віку та тих, хто має в анамнезі перенесені черепно-мозкові травми, гіпертонічну хворобу, тим більше перенесені інфаркти та інсульти - утриматися від подорожі чи прогулянки, чи якогось запланованого візиту у спеку.
2. Панамки і капелюшки знову модні
Якщо ж візит відкласти неможливо, то щоб себе захистити - мають бути головні убори. Добре, що мода на це знову повертається. І мода, і здоровий глузд, я думаю. І вже й молодь починає ці головні убори носити.
Важливо, щоб дітки ніколи не виходили без головних уборів у спеку. Жінки, які дбають про колір свого обличчя. Адже уберегтись від пігментних плям набагато легше, ніж потім з ними боротися. Тому капелюшок з широкими крисами - гарна рекомендація: це стильно, модно і здорово для організму.
3. Не забуваємо про воду
Незалежно від того, перебуває людина на сонці, чи ні, коли іде висока спека - повинен бути правильний водний режим. Щоб правильно розрахувати необхідну вашому організмові кількість води, можна орієнтуватися на такі норми: людині потрібно 25-30 мілілітрів води на кілограм ваги. Особливо уважно до цього варто віднестися гіпертонікам, людям, які мають патології серцево-судинної системи, стенокардію, людям, які мають варикозне розширення вен нижніх кінцівок. В останньому випадку від спеки може відбутися згущення крові, тромбування і всілякі негативні наслідки. Тому правильний водний режим важливий.
4. Забудьте на трохи про пиво і м'ясо
У спеку і так не хочеться їсти. Але при можливості, варто зменшувати кількість спожитого білка. Я не кажу обмеження, тому що білок повинен бути. Але об'їдатися м'ясом і вживати алкоголь у спеку не варто. Думаю, наші люди і так таке не роблять. Але може, молодь через відсутність досвіду може собі таке допустити. Зокрема, пиво. Це не засіб, який тамує спрагу. Воно може мати досить шкідливу дію. Єдиний вихід - питна чиста вода.
5. Одягнув маску - іди під дерево
З масками у спеку теж варто бути обережними, тому що можуть бути різні синкопальні стани на цьому фоні. Вони будуть обумовлені цілком фізіологічними особливостями. Тут здоровому важко дихати в прохолодну пору. А в спеку тим більше. Знову ж, рекомендую уникати людних місць, де необхідно носити маску. Є можливість побути у дворі під деревами? Це найкращий спосіб прогулянки.
6. Не нехтуйте м'ятою
Щоб вижити у спеку - з собою обов'язково має бути вода. Люди старшого віку можуть носити з собою "Корвалмент", "Валідол" чи аналоги. За рахунок м'яти, яка входить у склад препаратів, відбувається тонізація організму. І убезпечити себе від втрати свідомості ми цілком можемо.
7. Втрачайте свідомість правильно
Перші ознаки втрати свідомості - шум в голові, важкість. Деякі люди можуть відчувати затерпання, похолодання кінцівок, тому що іде перерозподіл крові. Потрібно намагатися одразу сісти, попити водички. Звичайно, краще сісти десь в тіньочку. Але якщо немає поблизу тінька - просто важливо повільно опуститися на землю, щоб убезпечити себе від падіння із висоти власного зросту.
8. Захистіть свою шкіру
Важливо мати на час спеки засоби для захисту шкіри. Зараз є багато різноманітних засобів, які захищають від негативного впливу сонячного випромінювання. Для діток це обов'язково вимога, коли відкрите тіло. Для молодих жінок я би також рекомендувала. Бо фотостаріння шкіри якраз обумовлене надмірною соляцією і агресивним сонцем.
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Прогнози синоптиків уже добре відчутні на вулицях Луцька. Тому ІА "Конкурент" вирішило нагадати, як поводитися за такої погоди.
Журналісти видання поспілкувалися із директоркою Луцького центру первинної медичної допомоги №2 Тетяною Трач, і зібрали для вас кілька практичних порад, які допоможуть вижити у спеку.
1. Сидіть вдома, або під деревом
За можливості, особливо для людей старшого віку та тих, хто має в анамнезі перенесені черепно-мозкові травми, гіпертонічну хворобу, тим більше перенесені інфаркти та інсульти - утриматися від подорожі чи прогулянки, чи якогось запланованого візиту у спеку.
2. Панамки і капелюшки знову модні
Якщо ж візит відкласти неможливо, то щоб себе захистити - мають бути головні убори. Добре, що мода на це знову повертається. І мода, і здоровий глузд, я думаю. І вже й молодь починає ці головні убори носити.
Важливо, щоб дітки ніколи не виходили без головних уборів у спеку. Жінки, які дбають про колір свого обличчя. Адже уберегтись від пігментних плям набагато легше, ніж потім з ними боротися. Тому капелюшок з широкими крисами - гарна рекомендація: це стильно, модно і здорово для організму.
3. Не забуваємо про воду
Незалежно від того, перебуває людина на сонці, чи ні, коли іде висока спека - повинен бути правильний водний режим. Щоб правильно розрахувати необхідну вашому організмові кількість води, можна орієнтуватися на такі норми: людині потрібно 25-30 мілілітрів води на кілограм ваги. Особливо уважно до цього варто віднестися гіпертонікам, людям, які мають патології серцево-судинної системи, стенокардію, людям, які мають варикозне розширення вен нижніх кінцівок. В останньому випадку від спеки може відбутися згущення крові, тромбування і всілякі негативні наслідки. Тому правильний водний режим важливий.
4. Забудьте на трохи про пиво і м'ясо
У спеку і так не хочеться їсти. Але при можливості, варто зменшувати кількість спожитого білка. Я не кажу обмеження, тому що білок повинен бути. Але об'їдатися м'ясом і вживати алкоголь у спеку не варто. Думаю, наші люди і так таке не роблять. Але може, молодь через відсутність досвіду може собі таке допустити. Зокрема, пиво. Це не засіб, який тамує спрагу. Воно може мати досить шкідливу дію. Єдиний вихід - питна чиста вода.
5. Одягнув маску - іди під дерево
З масками у спеку теж варто бути обережними, тому що можуть бути різні синкопальні стани на цьому фоні. Вони будуть обумовлені цілком фізіологічними особливостями. Тут здоровому важко дихати в прохолодну пору. А в спеку тим більше. Знову ж, рекомендую уникати людних місць, де необхідно носити маску. Є можливість побути у дворі під деревами? Це найкращий спосіб прогулянки.
6. Не нехтуйте м'ятою
Щоб вижити у спеку - з собою обов'язково має бути вода. Люди старшого віку можуть носити з собою "Корвалмент", "Валідол" чи аналоги. За рахунок м'яти, яка входить у склад препаратів, відбувається тонізація організму. І убезпечити себе від втрати свідомості ми цілком можемо.
7. Втрачайте свідомість правильно
Перші ознаки втрати свідомості - шум в голові, важкість. Деякі люди можуть відчувати затерпання, похолодання кінцівок, тому що іде перерозподіл крові. Потрібно намагатися одразу сісти, попити водички. Звичайно, краще сісти десь в тіньочку. Але якщо немає поблизу тінька - просто важливо повільно опуститися на землю, щоб убезпечити себе від падіння із висоти власного зросту.
8. Захистіть свою шкіру
Важливо мати на час спеки засоби для захисту шкіри. Зараз є багато різноманітних засобів, які захищають від негативного впливу сонячного випромінювання. Для діток це обов'язково вимога, коли відкрите тіло. Для молодих жінок я би також рекомендувала. Бо фотостаріння шкіри якраз обумовлене надмірною соляцією і агресивним сонцем.
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