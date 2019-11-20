Лікар з Луцька дала 8 практичних порад, як пережити спеку





Прогнози синоптиків уже добре відчутні на вулицях Луцька. Тому ІА



Журналісти видання поспілкувалися із директоркою Луцького центру первинної медичної допомоги №2 Тетяною Трач, і зібрали для вас кілька практичних порад, які допоможуть вижити у спеку.



1. Сидіть вдома, або під деревом



За можливості, особливо для людей старшого віку та тих, хто має в анамнезі перенесені черепно-мозкові травми, гіпертонічну хворобу, тим більше перенесені інфаркти та інсульти - утриматися від подорожі чи прогулянки, чи якогось запланованого візиту у спеку.



2. Панамки і капелюшки знову модні



Якщо ж візит відкласти неможливо, то щоб себе захистити - мають бути головні убори. Добре, що мода на це знову повертається. І мода, і здоровий глузд, я думаю. І вже й молодь починає ці головні убори носити.



Важливо, щоб дітки ніколи не виходили без головних уборів у спеку. Жінки, які дбають про колір свого обличчя. Адже уберегтись від пігментних плям набагато легше, ніж потім з ними боротися. Тому капелюшок з широкими крисами - гарна рекомендація: це стильно, модно і здорово для організму.



3. Не забуваємо про воду



Незалежно від того, перебуває людина на сонці, чи ні, коли іде висока спека - повинен бути правильний водний режим. Щоб правильно розрахувати необхідну вашому організмові кількість води, можна орієнтуватися на такі норми: людині потрібно 25-30 мілілітрів води на кілограм ваги. Особливо уважно до цього варто віднестися гіпертонікам, людям, які мають патології серцево-судинної системи, стенокардію, людям, які мають варикозне розширення вен нижніх кінцівок. В останньому випадку від спеки може відбутися згущення крові, тромбування і всілякі негативні наслідки. Тому правильний водний режим важливий.



4. Забудьте на трохи про пиво і м'ясо



У спеку і так не хочеться їсти. Але при можливості, варто зменшувати кількість спожитого білка. Я не кажу обмеження, тому що білок повинен бути. Але об'їдатися м'ясом і вживати алкоголь у спеку не варто. Думаю, наші люди і так таке не роблять. Але може, молодь через відсутність досвіду може собі таке допустити. Зокрема, пиво. Це не засіб, який тамує спрагу. Воно може мати досить шкідливу дію. Єдиний вихід - питна чиста вода.



5. Одягнув маску - іди під дерево



З масками у спеку теж варто бути обережними, тому що можуть бути різні синкопальні стани на цьому фоні. Вони будуть обумовлені цілком фізіологічними особливостями. Тут здоровому важко дихати в прохолодну пору. А в спеку тим більше. Знову ж, рекомендую уникати людних місць, де необхідно носити маску. Є можливість побути у дворі під деревами? Це найкращий спосіб прогулянки.



6. Не нехтуйте м'ятою



Щоб вижити у спеку - з собою обов'язково має бути вода. Люди старшого віку можуть носити з собою "Корвалмент", "Валідол" чи аналоги. За рахунок м'яти, яка входить у склад препаратів, відбувається тонізація організму. І убезпечити себе від втрати свідомості ми цілком можемо.



7. Втрачайте свідомість правильно



Перші ознаки втрати свідомості - шум в голові, важкість. Деякі люди можуть відчувати затерпання, похолодання кінцівок, тому що іде перерозподіл крові. Потрібно намагатися одразу сісти, попити водички. Звичайно, краще сісти десь в тіньочку. Але якщо немає поблизу тінька - просто важливо повільно опуститися на землю, щоб убезпечити себе від падіння із висоти власного зросту.



8. Захистіть свою шкіру



Важливо мати на час спеки засоби для захисту шкіри. Зараз є багато різноманітних засобів, які захищають від негативного впливу сонячного випромінювання. Для діток це обов'язково вимога, коли відкрите тіло. Для молодих жінок я би також рекомендувала. Бо фотостаріння шкіри якраз обумовлене надмірною соляцією і агресивним сонцем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом цього тижня у Луцьку спостерігатиметься аномальна спека. Температура на вулиці сягає 30 градусів за Цельсієм, а вітру майже не буде.Прогнози синоптиків уже добре відчутні на вулицях Луцька. Тому ІА "Конкурент" вирішило нагадати, як поводитися за такої погоди.Журналісти видання поспілкувалися із директоркою Луцького центру первинної медичної допомоги №2 Тетяною Трач, і зібрали для вас кілька практичних порад, які допоможуть вижити у спеку.За можливості, особливо для людей старшого віку та тих, хто має в анамнезі перенесені черепно-мозкові травми, гіпертонічну хворобу, тим більше перенесені інфаркти та інсульти - утриматися від подорожі чи прогулянки, чи якогось запланованого візиту у спеку.Якщо ж візит відкласти неможливо, то щоб себе захистити - мають бути головні убори. Добре, що мода на це знову повертається. І мода, і здоровий глузд, я думаю. І вже й молодь починає ці головні убори носити.Важливо, щоб дітки ніколи не виходили без головних уборів у спеку. Жінки, які дбають про колір свого обличчя. Адже уберегтись від пігментних плям набагато легше, ніж потім з ними боротися. Тому капелюшок з широкими крисами - гарна рекомендація: це стильно, модно і здорово для організму.Незалежно від того, перебуває людина на сонці, чи ні, коли іде висока спека - повинен бути правильний водний режим. Щоб правильно розрахувати необхідну вашому організмові кількість води, можна орієнтуватися на такі норми: людині потрібно 25-30 мілілітрів води на кілограм ваги. Особливо уважно до цього варто віднестися гіпертонікам, людям, які мають патології серцево-судинної системи, стенокардію, людям, які мають варикозне розширення вен нижніх кінцівок. В останньому випадку від спеки може відбутися згущення крові, тромбування і всілякі негативні наслідки. Тому правильний водний режим важливий.У спеку і так не хочеться їсти. Але при можливості, варто зменшувати кількість спожитого білка. Я не кажу обмеження, тому що білок повинен бути. Але об'їдатися м'ясом і вживати алкоголь у спеку не варто. Думаю, наші люди і так таке не роблять. Але може, молодь через відсутність досвіду може собі таке допустити. Зокрема, пиво. Це не засіб, який тамує спрагу. Воно може мати досить шкідливу дію. Єдиний вихід - питна чиста вода.З масками у спеку теж варто бути обережними, тому що можуть бути різні синкопальні стани на цьому фоні. Вони будуть обумовлені цілком фізіологічними особливостями. Тут здоровому важко дихати в прохолодну пору. А в спеку тим більше. Знову ж, рекомендую уникати людних місць, де необхідно носити маску. Є можливість побути у дворі під деревами? Це найкращий спосіб прогулянки.Щоб вижити у спеку - з собою обов'язково має бути вода. Люди старшого віку можуть носити з собою "Корвалмент", "Валідол" чи аналоги. За рахунок м'яти, яка входить у склад препаратів, відбувається тонізація організму. І убезпечити себе від втрати свідомості ми цілком можемо.Перші ознаки втрати свідомості - шум в голові, важкість. Деякі люди можуть відчувати затерпання, похолодання кінцівок, тому що іде перерозподіл крові. Потрібно намагатися одразу сісти, попити водички. Звичайно, краще сісти десь в тіньочку. Але якщо немає поблизу тінька - просто важливо повільно опуститися на землю, щоб убезпечити себе від падіння із висоти власного зросту.Важливо мати на час спеки засоби для захисту шкіри. Зараз є багато різноманітних засобів, які захищають від негативного впливу сонячного випромінювання. Для діток це обов'язково вимога, коли відкрите тіло. Для молодих жінок я би також рекомендувала. Бо фотостаріння шкіри якраз обумовлене надмірною соляцією і агресивним сонцем.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію