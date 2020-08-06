Яка ситуація з COVID-19 у Нововолинську





Загалом станом на 9:00 6 серпня у місті зареєстрували 255 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 204 людини одужали. 9 випадків – летальні, - йдеться на сайті



Наразі у Нововолинській лікарні стаціонарно лікують 15 пацієнтів хворих на коронавірус: 4 жителів міста і 11 іногородніх. Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 4 жителів міста та 6 іногородніх пацієнтів. У реанімаційному – 5 хворих з Іваничівського та Локачинського районів і м. Володимира-Волинського.



Онна жителька Нововолинська лікується у Луцьку.



37 жителів Нововолинська отримують лікування амбулаторно.



За увесь період пандемії зробили 302 швидких тестів і взяли 1625 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР. Також у Нововолинській центральній міській лікарні методом ІФА М зробили усього 579 аналізів та методом ІФА G – 242 аналізи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу в Нововолинську не виявили жодного нового випадку коронавірусної хвороби.Загалом станом на 9:00 6 серпня у місті зареєстрували 255 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 204 людини одужали. 9 випадків – летальні, - йдеться на сайті Нововолинської міськради. Наразі у Нововолинській лікарні стаціонарно лікують 15 пацієнтів хворих на коронавірус: 4 жителів міста і 11 іногородніх. Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 4 жителів міста та 6 іногородніх пацієнтів. У реанімаційному – 5 хворих з Іваничівського та Локачинського районів і м. Володимира-Волинського.Онна жителька Нововолинська лікується у Луцьку.37 жителів Нововолинська отримують лікування амбулаторно.За увесь період пандемії зробили 302 швидких тестів і взяли 1625 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР. Також у Нововолинській центральній міській лікарні методом ІФА М зробили усього 579 аналізів та методом ІФА G – 242 аналізи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію