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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Яка ситуація з COVID-19 у Нововолинську

Яка ситуація з COVID-19 у Нововолинську
За останню добу в Нововолинську не виявили жодного нового випадку коронавірусної хвороби.

Загалом станом на 9:00 6 серпня у місті зареєстрували 255 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 204 людини одужали. 9 випадків – летальні, - йдеться на сайті Нововолинської міськради.

Наразі у Нововолинській лікарні стаціонарно лікують 15 пацієнтів хворих на коронавірус: 4 жителів міста і 11 іногородніх. Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 4 жителів міста та 6 іногородніх пацієнтів. У реанімаційному – 5 хворих з Іваничівського та Локачинського районів і м. Володимира-Волинського.

Онна жителька Нововолинська лікується у Луцьку.

37 жителів Нововолинська отримують лікування амбулаторно.

За увесь період пандемії зробили 302 швидких тестів і взяли 1625 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР. Також у Нововолинській центральній міській лікарні методом ІФА М зробили усього 579 аналізів та методом ІФА G – 242 аналізи.

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Теги: коронавірус, Нововолинськ, ситуація
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