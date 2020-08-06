Яка ситуація з COVID-19 у Нововолинську
Сьогодні, 12:02
За останню добу в Нововолинську не виявили жодного нового випадку коронавірусної хвороби.
Загалом станом на 9:00 6 серпня у місті зареєстрували 255 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 204 людини одужали. 9 випадків – летальні, - йдеться на сайті Нововолинської міськради.
Наразі у Нововолинській лікарні стаціонарно лікують 15 пацієнтів хворих на коронавірус: 4 жителів міста і 11 іногородніх. Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 4 жителів міста та 6 іногородніх пацієнтів. У реанімаційному – 5 хворих з Іваничівського та Локачинського районів і м. Володимира-Волинського.
Онна жителька Нововолинська лікується у Луцьку.
37 жителів Нововолинська отримують лікування амбулаторно.
За увесь період пандемії зробили 302 швидких тестів і взяли 1625 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР. Також у Нововолинській центральній міській лікарні методом ІФА М зробили усього 579 аналізів та методом ІФА G – 242 аналізи.
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Загалом станом на 9:00 6 серпня у місті зареєстрували 255 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 204 людини одужали. 9 випадків – летальні, - йдеться на сайті Нововолинської міськради.
Наразі у Нововолинській лікарні стаціонарно лікують 15 пацієнтів хворих на коронавірус: 4 жителів міста і 11 іногородніх. Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 4 жителів міста та 6 іногородніх пацієнтів. У реанімаційному – 5 хворих з Іваничівського та Локачинського районів і м. Володимира-Волинського.
Онна жителька Нововолинська лікується у Луцьку.
37 жителів Нововолинська отримують лікування амбулаторно.
За увесь період пандемії зробили 302 швидких тестів і взяли 1625 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР. Також у Нововолинській центральній міській лікарні методом ІФА М зробили усього 579 аналізів та методом ІФА G – 242 аналізи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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