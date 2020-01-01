Нацгвардія у Луцьку запрошує на службу. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ
Сьогодні, 19:38
Військова частина 1141 Національної гвардії України запрошує чоловіків та жінок на військову службу за контрактом у Луцьку.
Про це повідомляють на офіційній сторінці військової частини у Facebook.
Пропонують такі вакантні посади:
- начальник служби (головний бухгалтер)
Вимоги: повна вища освіта за спеціальністю «Облік і аудит», досвід роботи на посаді головного бухгалтера від 3-х років. Заробітна плата від 12 950 грн;
- інструктор з бойової підготовки і охорони громадського порядку
Вимоги: повна загальна середня освіта. Заробітна плата від 12 550 грн;
- начальник кінологічного взводу
Вимоги: повна вища освіта, заробітна плата від 11 600 грн;
- начальник військового наряду (головний сержант)
Вимоги: повна загальна середня освіта, заробітна плата від 10 150 грн;
- водій категорії «С», «D»
Вимоги: повна загальна середня освіта, заробітна плата від 10 150 грн;
- санітарний інструктор (дезінфектор)
Вимоги: молодший медичний персонал за спеціальністю «Лікувальна справа», заробітна плата від 10 150 грн;
- стрілець
Вимоги: повна загальна середня освіта, заробітна плата від 10 150 грн;
Переваги роботи:
- стабільна оплата праці, а також додаткові виплати (матеріальна допомога на оздоровлення, для вирішення соціальних – питань, підйомна допомога при переїзді на нове місце служби), премії, при укладанні першого контракту військовослужбовцю виплачується одноразова грошова допомога в розмірах 8-10 прожиткових мінімумів;
- щорічна оплачувана відпустка від 30 до 45 календарних днів;
- безоплатна медична допомога військовослужбовцям та членам їх сім’ї, медичне та санаторно-курортне лікування;
- можливість отримати вищу освіту у військових вишах під час служби, безкоштовно або пільгово;
- забезпечення службовим житлом або офіційна оплата належних жилих приміщень під найом;
- речове забезпечення;
- безкоштовне харчування для рядового та старшинського складу (обід);
- право на пенсію після 25 років календарної служби, зокрема й за змішаним з цивільним стажем.
Кандидати на військову службу за контрактом повинні пройти співбесіду, психологічне тестування, скласти заліки з фізичної підготовки, бути придатним за станом здоров’я до військової служби, що встановлюється в ході проходження військо-лікарської комісії.
За детальною інформацією звертайтеся за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 3 або телефонуйте: (0332) 28-12-76, (095) 525 85 19.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці військової частини у Facebook.
Пропонують такі вакантні посади:
- начальник служби (головний бухгалтер)
Вимоги: повна вища освіта за спеціальністю «Облік і аудит», досвід роботи на посаді головного бухгалтера від 3-х років. Заробітна плата від 12 950 грн;
- інструктор з бойової підготовки і охорони громадського порядку
Вимоги: повна загальна середня освіта. Заробітна плата від 12 550 грн;
- начальник кінологічного взводу
Вимоги: повна вища освіта, заробітна плата від 11 600 грн;
- начальник військового наряду (головний сержант)
Вимоги: повна загальна середня освіта, заробітна плата від 10 150 грн;
- водій категорії «С», «D»
Вимоги: повна загальна середня освіта, заробітна плата від 10 150 грн;
- санітарний інструктор (дезінфектор)
Вимоги: молодший медичний персонал за спеціальністю «Лікувальна справа», заробітна плата від 10 150 грн;
- стрілець
Вимоги: повна загальна середня освіта, заробітна плата від 10 150 грн;
Переваги роботи:
- стабільна оплата праці, а також додаткові виплати (матеріальна допомога на оздоровлення, для вирішення соціальних – питань, підйомна допомога при переїзді на нове місце служби), премії, при укладанні першого контракту військовослужбовцю виплачується одноразова грошова допомога в розмірах 8-10 прожиткових мінімумів;
- щорічна оплачувана відпустка від 30 до 45 календарних днів;
- безоплатна медична допомога військовослужбовцям та членам їх сім’ї, медичне та санаторно-курортне лікування;
- можливість отримати вищу освіту у військових вишах під час служби, безкоштовно або пільгово;
- забезпечення службовим житлом або офіційна оплата належних жилих приміщень під найом;
- речове забезпечення;
- безкоштовне харчування для рядового та старшинського складу (обід);
- право на пенсію після 25 років календарної служби, зокрема й за змішаним з цивільним стажем.
Кандидати на військову службу за контрактом повинні пройти співбесіду, психологічне тестування, скласти заліки з фізичної підготовки, бути придатним за станом здоров’я до військової служби, що встановлюється в ході проходження військо-лікарської комісії.
За детальною інформацією звертайтеся за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 3 або телефонуйте: (0332) 28-12-76, (095) 525 85 19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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