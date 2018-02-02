На Київщині чоловік влаштував стрілянину біля зупинки: постраждала 20-річна дівчина

Поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину серед міста ОбухівТак, у місті Обухів ввечері невстановлений водій на автівці зробив кілька хаотичних пострілів біля зупинки громадського транспорту. В результату чого була травмована дівчина - продавчиня з кіоску, яка вибігла на вулицю на звуки стрільби, - інформує відділ комунікації поліції в Київській області.Стрілок зник у невідомому напрямку. А 20-річна потерпілу доправили до лікарні, де їй діагностували непроникаюче поранення грудної клітки.Як повідомив керівник поліції Київщини, працівники Обухівського відділу поліції одразу розпочали оперативно-розшукові заходи, спрямовані на затримання стрілка.Затримали зловмисника у Києві в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 33-річний столичний житель. Під час затримання поліція у нього вилучила пістолет «Форт-12», набої, дозвільні документи.Як з’ясувалось, конфлікт виник на світлофорі між водіями двох автомобілів. Потім один з них, під час руху автівки, з хуліганських мотивів почав вести хаотичну стрільбу в бік автомобіля свого опонента. В результаті цих неприцільних пострілів постраждала дівчина-продавець.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.Наразі вирішують питання про оголошення підозри чоловіку. Запобіжний захід для нього обере суд.