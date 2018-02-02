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На Київщині чоловік влаштував стрілянину біля зупинки: постраждала 20-річна дівчина

На Київщині чоловік влаштував стрілянину біля зупинки: постраждала 20-річна дівчина
Поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину серед міста Обухів

Так, у місті Обухів ввечері невстановлений водій на автівці зробив кілька хаотичних пострілів біля зупинки громадського транспорту. В результату чого була травмована дівчина - продавчиня з кіоску, яка вибігла на вулицю на звуки стрільби, - інформує відділ комунікації поліції в Київській області.

Стрілок зник у невідомому напрямку. А 20-річна потерпілу доправили до лікарні, де їй діагностували непроникаюче поранення грудної клітки.

Як повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов, працівники Обухівського відділу поліції одразу розпочали оперативно-розшукові заходи, спрямовані на затримання стрілка.

Затримали зловмисника у Києві в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 33-річний столичний житель. Під час затримання поліція у нього вилучила пістолет «Форт-12», набої, дозвільні документи.

Як з’ясувалось, конфлікт виник на світлофорі між водіями двох автомобілів. Потім один з них, під час руху автівки, з хуліганських мотивів почав вести хаотичну стрільбу в бік автомобіля свого опонента. В результаті цих неприцільних пострілів постраждала дівчина-продавець.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі вирішують питання про оголошення підозри чоловіку. Запобіжний захід для нього обере суд.

На Київщині чоловік влаштував стрілянину біля зупинки: постраждала 20-річна дівчина
На Київщині чоловік влаштував стрілянину біля зупинки: постраждала 20-річна дівчина


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Теги: стрілянина, Обухів, чоловік
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