На Волині білорус хотів «відмазатися» від прикордонників хабарем, аби провезти контрабандні цигарки. ФОТО
Сьогодні, 12:57
На українсько-білоруському кордоні в автівці прикордонники Луцького загону виявили приховані цигарки.
Учора в пункті пропуску «Дольськ» охоронці кордону ініціювали поглиблений огляд легкового автомобіля Мазда, яким до України слідував громадянин Республіки Білорусь, повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
За результатом перевірки, спільно з митниками з автівки вилучили 150 пачок сигарет. Тютюнові вироби білорус приховав у задніх крилах легковика. Сподіваючись безперешкодно перевезти контрабандне куриво до України, 33-річний чоловік запропонував військовослужбовцю неправомірну винагороду у розмірі 50 білоруських рублів.
Прикордонник від хабаря відмовився та проінформував компетентні правоохоронні органи.
Цигарки та автомобіль вилучили працівники митниці. А громадянину, за спробу підкупу службової особи, довелося давати пояснення співробітникам Нацполіції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Учора в пункті пропуску «Дольськ» охоронці кордону ініціювали поглиблений огляд легкового автомобіля Мазда, яким до України слідував громадянин Республіки Білорусь, повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
За результатом перевірки, спільно з митниками з автівки вилучили 150 пачок сигарет. Тютюнові вироби білорус приховав у задніх крилах легковика. Сподіваючись безперешкодно перевезти контрабандне куриво до України, 33-річний чоловік запропонував військовослужбовцю неправомірну винагороду у розмірі 50 білоруських рублів.
Прикордонник від хабаря відмовився та проінформував компетентні правоохоронні органи.
Цигарки та автомобіль вилучили працівники митниці. А громадянину, за спробу підкупу службової особи, довелося давати пояснення співробітникам Нацполіції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на коронавірус захворіли працівники податкової служби
Сьогодні, 13:09
На «Ягодині» у трьох автівках знайшли зброю
Сьогодні, 13:01
На Волині білорус хотів «відмазатися» від прикордонників хабарем, аби провезти контрабандні цигарки. ФОТО
Сьогодні, 12:57
У волинянина поліцейські знайшли причіп незаконного лісу
Сьогодні, 12:21