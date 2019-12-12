На Волині білорус хотів «відмазатися» від прикордонників хабарем, аби провезти контрабандні цигарки. ФОТО





Учора в пункті пропуску «Дольськ» охоронці кордону ініціювали поглиблений огляд легкового автомобіля Мазда, яким до України слідував громадянин Республіки Білорусь, повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.



За результатом перевірки, спільно з митниками з автівки вилучили 150 пачок сигарет. Тютюнові вироби білорус приховав у задніх крилах легковика. Сподіваючись безперешкодно перевезти контрабандне куриво до України, 33-річний чоловік запропонував військовослужбовцю неправомірну винагороду у розмірі 50 білоруських рублів.



Прикордонник від хабаря відмовився та проінформував компетентні правоохоронні органи.



Цигарки та автомобіль вилучили працівники митниці. А громадянину, за спробу підкупу службової особи, довелося давати пояснення співробітникам Нацполіції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На українсько-білоруському кордоні в автівці прикордонники Луцького загону виявили приховані цигарки.Учора в пункті пропуску «Дольськ» охоронці кордону ініціювали поглиблений огляд легкового автомобіля Мазда, яким до України слідував громадянин Республіки Білорусь, повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.За результатом перевірки, спільно з митниками з автівки вилучили 150 пачок сигарет. Тютюнові вироби білорус приховав у задніх крилах легковика. Сподіваючись безперешкодно перевезти контрабандне куриво до України, 33-річний чоловік запропонував військовослужбовцю неправомірну винагороду у розмірі 50 білоруських рублів.Прикордонник від хабаря відмовився та проінформував компетентні правоохоронні органи.Цигарки та автомобіль вилучили працівники митниці. А громадянину, за спробу підкупу службової особи, довелося давати пояснення співробітникам Нацполіції.

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