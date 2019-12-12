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На Волині білорус хотів «відмазатися» від прикордонників хабарем, аби провезти контрабандні цигарки. ФОТО

На Волині білорус хотів «відмазатися» від прикордонників хабарем, аби провезти контрабандні цигарки. ФОТО
На українсько-білоруському кордоні в автівці прикордонники Луцького загону виявили приховані цигарки.

Учора в пункті пропуску «Дольськ» охоронці кордону ініціювали поглиблений огляд легкового автомобіля Мазда, яким до України слідував громадянин Республіки Білорусь, повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

За результатом перевірки, спільно з митниками з автівки вилучили 150 пачок сигарет. Тютюнові вироби білорус приховав у задніх крилах легковика. Сподіваючись безперешкодно перевезти контрабандне куриво до України, 33-річний чоловік запропонував військовослужбовцю неправомірну винагороду у розмірі 50 білоруських рублів.

Прикордонник від хабаря відмовився та проінформував компетентні правоохоронні органи.

Цигарки та автомобіль вилучили працівники митниці. А громадянину, за спробу підкупу службової особи, довелося давати пояснення співробітникам Нацполіції.

На Волині білорус хотів «відмазатися» від прикордонників хабарем, аби провезти контрабандні цигарки. ФОТО
На Волині білорус хотів «відмазатися» від прикордонників хабарем, аби провезти контрабандні цигарки. ФОТО

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Теги: прикордонникии, білорус, контрабанда
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