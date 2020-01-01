У Луцьку на коронавірус захворіли працівники податкової служби





Про це



Зауважують, на момент підтвердження діагнозу ці працівники перебували на самоізоляції вдома. Перші симптоми хвороби у всіх працівників були невиразні.



Працівники Головного управління ДПС у Волинській області з підтвердженим діагнозом на гостру респіраторну хворобу COVID-19 нині перебувають на стаціонарному чи амбулаторному лікуванні, а контактні особи - на самоізоляції.



В зв’язку з виявленими випадками хвороби COVID-19, як і раніше, у всіх приміщеннях територіальних органів ДПС у Волинській області суворо дотримуються вимог щодо протиепідемічних заходів та вживають комплекс заходів з тим, щоб запобігти поширенню хвороби серед працівників, повідомили у пресслужбі відомства.



Зокрема, після встановлення діагнозу COVID-19 тести на наявність коронавірусної хвороби пройшли близько 50 працівників, у 42 – тестування дало негативний результат.



Враховуючи загальну ситуацію із поширенням COVID-19 в області, Центри обслуговування платників працюють за окремим графіком, виключно для надання невідкладних послуг у разі гострої необхідності за попереднім записом (телефоном, через електронну скриньку).



Продовжують діяти заходи із забезпечення режиму поточної дезінфекції в ЦОП, працівники забезпечені захисними масками та гумовими рукавичками, платники мають право заходити до ЦОП тільки у захисній масці, рукавичках та після дезінфекції рук.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Серед працівників Головного управління Державної податкової служби у Волинській області підтвердили 7 випадків коронавірусної хвороби.Про це повідомляє пресслужба відомства.Зауважують, на момент підтвердження діагнозу ці працівники перебували на самоізоляції вдома. Перші симптоми хвороби у всіх працівників були невиразні.Працівники Головного управління ДПС у Волинській області з підтвердженим діагнозом на гостру респіраторну хворобу COVID-19 нині перебувають на стаціонарному чи амбулаторному лікуванні, а контактні особи - на самоізоляції.В зв’язку з виявленими випадками хвороби COVID-19, як і раніше, у всіх приміщеннях територіальних органів ДПС у Волинській області суворо дотримуються вимог щодо протиепідемічних заходів та вживають комплекс заходів з тим, щоб запобігти поширенню хвороби серед працівників, повідомили у пресслужбі відомства.Зокрема, після встановлення діагнозу COVID-19 тести на наявність коронавірусної хвороби пройшли близько 50 працівників, у 42 – тестування дало негативний результат.Враховуючи загальну ситуацію із поширенням COVID-19 в області, Центри обслуговування платників працюють за окремим графіком, виключно для надання невідкладних послуг у разі гострої необхідності за попереднім записом (телефоном, через електронну скриньку).Продовжують діяти заходи із забезпечення режиму поточної дезінфекції в ЦОП, працівники забезпечені захисними масками та гумовими рукавичками, платники мають право заходити до ЦОП тільки у захисній масці, рукавичках та після дезінфекції рук.

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