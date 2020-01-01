У ресторації «Брама» – нове дитяче меню*
Сьогодні, 17:01
У ресторації «Брама» оновили дитяче меню.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
У закладі зазначають, що відтепер дітвора може поновити сили для розваг завдяки смачними, корисними і збалансованими стравами.
Тож лучан та гостей міста запрошують до ресторації «Брама у світ смаків». Заклад працює щодня з 9:00 до 23:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
У закладі зазначають, що відтепер дітвора може поновити сили для розваг завдяки смачними, корисними і збалансованими стравами.
Тож лучан та гостей міста запрошують до ресторації «Брама у світ смаків». Заклад працює щодня з 9:00 до 23:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Оштрафували трьох волинян, які п’яними їздили за кермом і пропонували хабар поліцейським
Сьогодні, 17:06
У ресторації «Брама» – нове дитяче меню*
Сьогодні, 17:01
Боснійські солдати на Волині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 16:53
Волинського священника, який привітав Путіна з іменинами, внесли в базу «Миротворця»
Сьогодні, 16:29
На Волині затримали серійного злодія велосипедів
Сьогодні, 16:28