Стало відомо, скільки вже заробили на платних камерах у СІЗО
Сьогодні, 14:25
За користування платними камерами в слідчих ізоляторах різних міст України вже сплатили понад 454 тисячі гривень.
Станом на 5 серпня цією послугою скористалися у 13 СІЗО, - йдется на сайті Міністерство юстиції України.
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Найбільші суми сплатили за користування платними камерами Київського слідчого ізолятора, Полтавської установи виконання покарань та Запорізького слідчого ізолятора. Ці три установи разом отримали понад 365 тисяч гривень.
Найменше коштів за перебування у платних камерах отримали поки що у Вільнянській установі виконання покарань - 3,3 тисячі гривень.
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Станом на 5 серпня цією послугою скористалися у 13 СІЗО, - йдется на сайті Міністерство юстиції України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У луцькому СІЗО можна наперед купити сертифікат на платну камеру
Найбільші суми сплатили за користування платними камерами Київського слідчого ізолятора, Полтавської установи виконання покарань та Запорізького слідчого ізолятора. Ці три установи разом отримали понад 365 тисяч гривень.
Найменше коштів за перебування у платних камерах отримали поки що у Вільнянській установі виконання покарань - 3,3 тисячі гривень.
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