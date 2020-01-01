вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стало відомо, скільки вже заробили на платних камерах у СІЗО

Стало відомо, скільки вже заробили на платних камерах у СІЗО
За користування платними камерами в слідчих ізоляторах різних міст України вже сплатили понад 454 тисячі гривень.

Станом на 5 серпня цією послугою скористалися у 13 СІЗО, - йдется на сайті Міністерство юстиції України.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У луцькому СІЗО можна наперед купити сертифікат на платну камеру

Найбільші суми сплатили за користування платними камерами Київського слідчого ізолятора, Полтавської установи виконання покарань та Запорізького слідчого ізолятора. Ці три установи разом отримали понад 365 тисяч гривень.

Найменше коштів за перебування у платних камерах отримали поки що у Вільнянській установі виконання покарань - 3,3 тисячі гривень.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: СІЗО, камери, послуги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Постраждалі в Бейруті українці просять про допомогу
Сьогодні, 15:07
Поліцейські знищили 500 літрів самогонки, яку знайшли у волинянки
Сьогодні, 14:40
Стало відомо, скільки вже заробили на платних камерах у СІЗО
Сьогодні, 14:25
Лікар з Луцька дала 8 практичних порад, як пережити спеку
Сьогодні, 14:00
На Рівненщині – подвійна аварія: постраждали 6 людей, серед них – дитина. ФОТО 18+
Сьогодні, 13:40
Схожі новини
У луцькому СІЗО можна наперед купити сертифікат на платну камеру У луцькому СІЗО можна наперед купити сертифікат на платну камеру
25 липень, 13:58
Максим Кривош оголосив голодування Максим Кривош оголосив голодування
31 липень, 19:24
Спортмайданчик на Волині обладнають камерами спостереження, аби дізнатися, хто псує інвентар Спортмайданчик на Волині обладнають камерами спостереження, аби дізнатися, хто псує інвентар
17 липень, 17:40
Луцьк продовжують облаштовувати «аналітичними мізками»: розповіли про практику встановлення камер та плани на ситуаційний центр Луцьк продовжують облаштовувати «аналітичними мізками»: розповіли про практику встановлення камер та плани на ситуаційний центр
12 липень, 12:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин, який був у розшуку через побиття провоохоронців, 8 років переховувався у Польщі
Сьогодні, 15:23
 0
Постраждалі в Бейруті українці просять про допомогу
Сьогодні, 15:07
 0
Поліцейські знищили 500 літрів самогонки, яку знайшли у волинянки
Сьогодні, 14:40
 0
Стало відомо, скільки вже заробили на платних камерах у СІЗО
Сьогодні, 14:25
 0
Лікар з Луцька дала 8 практичних порад, як пережити спеку
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8