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Постраждалі в Бейруті українці просять про допомогу

Постраждалі в Бейруті українці просять про допомогу
У посольство України в Лівані звернулися 30 постраждалих під час вибуху українців з проханням про виплату невеликої грошової допомоги.

Про це під час онлайн-брифінгу в четвер, 6 серпня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, - пише Корреспондент.

"Станом на 9:00 6 серпня загиблих або постраждалих громадян України від цього вибуху в Лівані немає", - сказав Кулеба.

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За його словами, в українське посольство в Бейруті звернулися три українські родини з повідомленням про значне пошкодження їхніх будинків у результаті вибуху.

Кулеба зазначив, що одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири і незначні тілесні ушкодження, які вона отримала.

Міністр додав, що посольство займається долею цих громадян.

"Ми будемо надавати їм необхідну підтримку, в тому числі є запит від 30 осіб на отримання невеликої грошової допомоги. Зараз працюємо над вирішенням цього питання також", - сказав Кулеба.

Окремо міністр звернув увагу на інформацію ЗМІ, що на двох вантажних судах, які прибули в порт Бейрута, перебували громадяни України.

"Але поки ця інформація не підтверджується. За нашою інформацією - екіпаж цих кораблів складався виключно з іноземців", - заявив Кулеба.

Він також зазначив, що українська громада в Лівані нараховує п'ять тисяч людей.

Як повідомлялося, в результаті потужного вибуху, що стався в районі порту ліванської столиці Бейрута 4 серпня, загинули 113 людей, тисячі поранені.

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Теги: Бейрут, вибух, Ліван, українці, допомога
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