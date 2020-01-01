Постраждалі в Бейруті українці просять про допомогу





Про це під час онлайн-брифінгу в четвер, 6 серпня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, - пише



"Станом на 9:00 6 серпня загиблих або постраждалих громадян України від цього вибуху в Лівані немає", - сказав Кулеба.



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За його словами, в українське посольство в Бейруті звернулися три українські родини з повідомленням про значне пошкодження їхніх будинків у результаті вибуху.



Кулеба зазначив, що одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири і незначні тілесні ушкодження, які вона отримала.



Міністр додав, що посольство займається долею цих громадян.



"Ми будемо надавати їм необхідну підтримку, в тому числі є запит від 30 осіб на отримання невеликої грошової допомоги. Зараз працюємо над вирішенням цього питання також", - сказав Кулеба.



Окремо міністр звернув увагу на інформацію ЗМІ, що на двох вантажних судах, які прибули в порт Бейрута, перебували громадяни України.



"Але поки ця інформація не підтверджується. За нашою інформацією - екіпаж цих кораблів складався виключно з іноземців", - заявив Кулеба.



Він також зазначив, що українська громада в Лівані нараховує п'ять тисяч людей.



Як повідомлялося, в результаті потужного вибуху, що стався в районі порту ліванської столиці Бейрута 4 серпня, загинули 113 людей, тисячі поранені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У посольство України в Лівані звернулися 30 постраждалих під час вибуху українців з проханням про виплату невеликої грошової допомоги.Про це під час онлайн-брифінгу в четвер, 6 серпня, повідомив міністр закордонних справ України, - пише Корреспондент. "Станом на 9:00 6 серпня загиблих або постраждалих громадян України від цього вибуху в Лівані немає", - сказав Кулеба.За його словами, в українське посольство в Бейруті звернулися три українські родини з повідомленням про значне пошкодження їхніх будинків у результаті вибуху.Кулеба зазначив, що одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири і незначні тілесні ушкодження, які вона отримала.Міністр додав, що посольство займається долею цих громадян."Ми будемо надавати їм необхідну підтримку, в тому числі є запит від 30 осіб на отримання невеликої грошової допомоги. Зараз працюємо над вирішенням цього питання також", - сказав Кулеба.Окремо міністр звернув увагу на інформацію ЗМІ, що на двох вантажних судах, які прибули в порт Бейрута, перебували громадяни України."Але поки ця інформація не підтверджується. За нашою інформацією - екіпаж цих кораблів складався виключно з іноземців", - заявив Кулеба.Він також зазначив, що українська громада в Лівані нараховує п'ять тисяч людей.Як повідомлялося, в результаті потужного вибуху, що стався в районі порту ліванської столиці Бейрута 4 серпня, загинули 113 людей, тисячі поранені.

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