Волинянин, який був у розшуку через побиття правоохоронців, 8 років переховувався у Польщі





Про це



Ще у грудні 2011 року 35-річний житель селища Іваничі під час затримання за вчинення адміністративних правопорушень і доставки в медичний заклад для проведення освідування на стан алкогольного сп’яніння вчинив опір працівникам міліції та заподіяв їм тілесні ушкодження (одному навіть зламав ніс).



Аби уникнути відповідальності за скоєне, волинянин на початку 2012 року виїхав до Республіки Польща та перебував в розшуку до моменту його затримання 6 липня 2020 року прикордонниками при спробі в’їзду на територію України.



Чоловік визнав свою винуватість в опорі працівникам правоохоронного органу та умисному заподіянні їм тілесних ушкоджень (ч.2 ст.342, ч.2 ст.345 КК України, покарання – до 5 років позбавлення волі).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянину, який 8 років перебував у розшуку, не вдалося уникнути відповідальності за скоєні проти правоохоронців злочини.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Ще у грудні 2011 року 35-річний житель селища Іваничі під час затримання за вчинення адміністративних правопорушень і доставки в медичний заклад для проведення освідування на стан алкогольного сп’яніння вчинив опір працівникам міліції та заподіяв їм тілесні ушкодження (одному навіть зламав ніс).Аби уникнути відповідальності за скоєне, волинянин на початку 2012 року виїхав до Республіки Польща та перебував в розшуку до моменту його затримання 6 липня 2020 року прикордонниками при спробі в’їзду на територію України.Чоловік визнав свою винуватість в опорі працівникам правоохоронного органу та умисному заподіянні їм тілесних ушкоджень (ч.2 ст.342, ч.2 ст.345 КК України, покарання – до 5 років позбавлення волі).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію