вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Оздоровчий центр та готель: що може з'явитися у луцькому Будинку офіцерів

Оздоровчий центр та готель: що може з'явитися у луцькому Будинку офіцерів
Ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук розповів, що можуть облаштувати у Будинку офіцерів.

Про це повідомляє Конкурент.

Ця будівля вже багато років пустує і руйнується. Її звели ще століття тому. У 2000-х передали Луцькому національному технічному університету, але “вилізли” проблеми із землею, тож почати реконструкцію вони не могли, розповідає Петро Савчук. І лише минулого тижня отримали повне право користуватися будівлею. Тож тепер ЛНТУ готує проєктну документацію і має багато ідей щодо того, як облаштувати 100-річний будинок.

Зі слів ректора, тут планують облаштувати культурно-освітній простір в поєднанні з креативними індустріями. Це може бути мовний центр, а також бізнес-школа, де вчителями та консультантами стануть студенти ЛНТУ.

У частині приміщення хочуть облаштувати реабілітаційний або оздоровчий центр. А в іншій – створити кафе і готель, де студенти з готельно-ресторанної справи зможуть відпрацьовувати свої навички, а туристи – відпочивати.

Про всі ідеї луцького “політеху” дивіться у відео:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Будинок офіцерів, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мешканку Ковеля судитимуть за сепаратизм
Сьогодні, 21:36
У пітона в Луцькому зоопарку – нова домівка. ВІДЕО
Сьогодні, 21:22
Оздоровчий центр та готель: що може з'явитися у луцькому Будинку офіцерів
Сьогодні, 20:42
У Польщі арештували українця, який побив жінку сковорідкою
Сьогодні, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 7 серпня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У Луцьку взялися за ремонт аварійної частини даху Будинку офіцерів У Луцьку взялися за ремонт аварійної частини даху Будинку офіцерів
13 березень, 12:17
Чому у Луцьку не реставруватимуть Будинок офіцерів. ВІДЕО Чому у Луцьку не реставруватимуть Будинок офіцерів. ВІДЕО
18 лютий, 10:56
У Луцьку з'явилось нове велике графіті У Луцьку з'явилось нове велике графіті
24 січень, 2018, 11:34
Мовний і культурний центр з елементами «війська»: що планують у луцькому Будинку офіцерів Мовний і культурний центр з елементами «війська»: що планують у луцькому Будинку офіцерів
27 грудень, 2017, 11:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мешканку Ковеля судитимуть за сепаратизм
Сьогодні, 21:36
 0
У пітона в Луцькому зоопарку – нова домівка. ВІДЕО
Сьогодні, 21:22
 0
Оздоровчий центр та готель: що може з'явитися у луцькому Будинку офіцерів
Сьогодні, 20:42
 0
У Польщі арештували українця, який побив жінку сковорідкою
Сьогодні, 20:18
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 7 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8