Оздоровчий центр та готель: що може з'явитися у луцькому Будинку офіцерів
Сьогодні, 20:42
Ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук розповів, що можуть облаштувати у Будинку офіцерів.
Про це повідомляє Конкурент.
Ця будівля вже багато років пустує і руйнується. Її звели ще століття тому. У 2000-х передали Луцькому національному технічному університету, але “вилізли” проблеми із землею, тож почати реконструкцію вони не могли, розповідає Петро Савчук. І лише минулого тижня отримали повне право користуватися будівлею. Тож тепер ЛНТУ готує проєктну документацію і має багато ідей щодо того, як облаштувати 100-річний будинок.
Зі слів ректора, тут планують облаштувати культурно-освітній простір в поєднанні з креативними індустріями. Це може бути мовний центр, а також бізнес-школа, де вчителями та консультантами стануть студенти ЛНТУ.
У частині приміщення хочуть облаштувати реабілітаційний або оздоровчий центр. А в іншій – створити кафе і готель, де студенти з готельно-ресторанної справи зможуть відпрацьовувати свої навички, а туристи – відпочивати.
Про всі ідеї луцького “політеху” дивіться у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Конкурент.
Ця будівля вже багато років пустує і руйнується. Її звели ще століття тому. У 2000-х передали Луцькому національному технічному університету, але “вилізли” проблеми із землею, тож почати реконструкцію вони не могли, розповідає Петро Савчук. І лише минулого тижня отримали повне право користуватися будівлею. Тож тепер ЛНТУ готує проєктну документацію і має багато ідей щодо того, як облаштувати 100-річний будинок.
Зі слів ректора, тут планують облаштувати культурно-освітній простір в поєднанні з креативними індустріями. Це може бути мовний центр, а також бізнес-школа, де вчителями та консультантами стануть студенти ЛНТУ.
У частині приміщення хочуть облаштувати реабілітаційний або оздоровчий центр. А в іншій – створити кафе і готель, де студенти з готельно-ресторанної справи зможуть відпрацьовувати свої навички, а туристи – відпочивати.
Про всі ідеї луцького “політеху” дивіться у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Мешканку Ковеля судитимуть за сепаратизм
Сьогодні, 21:36
У пітона в Луцькому зоопарку – нова домівка. ВІДЕО
Сьогодні, 21:22
Оздоровчий центр та готель: що може з'явитися у луцькому Будинку офіцерів
Сьогодні, 20:42
У Польщі арештували українця, який побив жінку сковорідкою
Сьогодні, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 7 серпня
Сьогодні, 20:00