Оздоровчий центр та готель: що може з'явитися у луцькому Будинку офіцерів

Петро Савчук розповів, що можуть облаштувати у Будинку офіцерів.



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Ця будівля вже багато років пустує і руйнується. Її звели ще століття тому. У 2000-х передали Луцькому національному технічному університету, але “вилізли” проблеми із землею, тож почати реконструкцію вони не могли, розповідає Петро Савчук. І лише минулого тижня отримали повне право користуватися будівлею. Тож тепер ЛНТУ готує проєктну документацію і має багато ідей щодо того, як облаштувати 100-річний будинок.



Зі слів ректора, тут планують облаштувати культурно-освітній простір в поєднанні з креативними індустріями. Це може бути мовний центр, а також бізнес-школа, де вчителями та консультантами стануть студенти ЛНТУ.



У частині приміщення хочуть облаштувати реабілітаційний або оздоровчий центр. А в іншій – створити кафе і готель, де студенти з готельно-ресторанної справи зможуть відпрацьовувати свої навички, а туристи – відпочивати.



Про всі ідеї луцького “політеху” дивіться у відео:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ректор Луцького національного технічного університетурозповів, що можуть облаштувати у Будинку офіцерів.Про це повідомляє Конкурент Ця будівля вже багато років пустує і руйнується. Її звели ще століття тому. У 2000-х передали Луцькому національному технічному університету, але “вилізли” проблеми із землею, тож почати реконструкцію вони не могли, розповідає Петро Савчук. І лише минулого тижня отримали повне право користуватися будівлею. Тож тепер ЛНТУ готує проєктну документацію і має багато ідей щодо того, як облаштувати 100-річний будинок.Зі слів ректора, тут планують облаштувати культурно-освітній простір в поєднанні з креативними індустріями. Це може бути мовний центр, а також бізнес-школа, де вчителями та консультантами стануть студенти ЛНТУ.У частині приміщення хочуть облаштувати реабілітаційний або оздоровчий центр. А в іншій – створити кафе і готель, де студенти з готельно-ресторанної справи зможуть відпрацьовувати свої навички, а туристи – відпочивати.Про всі ідеї луцького “політеху” дивіться у відео:

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