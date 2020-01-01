У центрі Луцька на стінах будинків з'являться 4 мурали. ВІДЕО





Про це розповіла Катерина Шкльода.



Нові мурали створюють на стінах будинків центральних вулиць міста.



Мурал під назвою «Рівновага» художники завершили. Він – на одній з будівель на вулиці Шопена. Там зашифрували символи, які нагадують про будівлі, що розташовані поруч, розповіла Катерина Шкльода. Зрозуміти символізм малюнку можна не одразу, для цього треба розшифрувати «доповнену реальність».



"Це означає через мобільний додаток AR Murals, який допомагає оживити ці мурали. Тобто для цих муралів буде створена певна анімація", - розповіла координаторка проекту.



Усі мурали малюють по черзі. Зараз над картиною «Споглядання» працює вуличний художник зі Львова Тарас Довгалюк. Його малюнок прикрасить корпус Східноєвропейського національного університету. Нині, каже, виконує підготовчі роботи.



"З цією стіною я працюю сам, від самого ранку, 9-10 година і до самого вечора, скільки хватає сили і натхнення", - говорить Тарас Довгалюк.



Ще один мурал створять на стіні будинку на проспекті Волі. Що буде там – художники тримають у таємниці. Катерина Шкльода каже, що картина називатиметься «Квантовий стрибок» і її малюватимуть троє митців з Івано-Франківська.



Луцький стрітартер Андрій Присяжнюк створюватиме мурал на стіні колишнього кінотеатру «Зміна», що на вулиці Богдана Хмельницького. Зараз на цій стіні залишки старої фарби, написи, пошкоджена штукатурка.



Протягом двох тижнів усі об’єкти планують завершити. Підбиватимуть підсумки фестивалю 22-23 серпня.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 стіни у Луцьку розмальовують художники у рамках Стріт-арт фестивалю "Lutsk WallKing". Назва проекту означає "король стіни".Про це розповіла Суспільному координаторка фестивалюНові мурали створюють на стінах будинків центральних вулиць міста.Мурал під назвою «Рівновага» художники завершили. Він – на одній з будівель на вулиці Шопена. Там зашифрували символи, які нагадують про будівлі, що розташовані поруч, розповіла Катерина Шкльода. Зрозуміти символізм малюнку можна не одразу, для цього треба розшифрувати «доповнену реальність»."Це означає через мобільний додаток AR Murals, який допомагає оживити ці мурали. Тобто для цих муралів буде створена певна анімація", - розповіла координаторка проекту.Усі мурали малюють по черзі. Зараз над картиною «Споглядання» працює вуличний художник зі Львова. Його малюнок прикрасить корпус Східноєвропейського національного університету. Нині, каже, виконує підготовчі роботи."З цією стіною я працюю сам, від самого ранку, 9-10 година і до самого вечора, скільки хватає сили і натхнення", - говорить Тарас Довгалюк.Ще один мурал створять на стіні будинку на проспекті Волі. Що буде там – художники тримають у таємниці. Катерина Шкльода каже, що картина називатиметься «Квантовий стрибок» і її малюватимуть троє митців з Івано-Франківська.Луцький стрітартерстворюватиме мурал на стіні колишнього кінотеатру «Зміна», що на вулиці Богдана Хмельницького. Зараз на цій стіні залишки старої фарби, написи, пошкоджена штукатурка.Протягом двох тижнів усі об’єкти планують завершити. Підбиватимуть підсумки фестивалю 22-23 серпня.

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