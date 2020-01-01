вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька на стінах будинків з'являться 4 мурали. ВІДЕО

У центрі Луцька на стінах будинків з'являться 4 мурали. ВІДЕО
4 стіни у Луцьку розмальовують художники у рамках Стріт-арт фестивалю "Lutsk WallKing". Назва проекту означає "король стіни".

Про це розповіла Суспільному координаторка фестивалю Катерина Шкльода.

Нові мурали створюють на стінах будинків центральних вулиць міста.

Мурал під назвою «Рівновага» художники завершили. Він – на одній з будівель на вулиці Шопена. Там зашифрували символи, які нагадують про будівлі, що розташовані поруч, розповіла Катерина Шкльода. Зрозуміти символізм малюнку можна не одразу, для цього треба розшифрувати «доповнену реальність».

"Це означає через мобільний додаток AR Murals, який допомагає оживити ці мурали. Тобто для цих муралів буде створена певна анімація", - розповіла координаторка проекту.

Усі мурали малюють по черзі. Зараз над картиною «Споглядання» працює вуличний художник зі Львова Тарас Довгалюк. Його малюнок прикрасить корпус Східноєвропейського національного університету. Нині, каже, виконує підготовчі роботи.

"З цією стіною я працюю сам, від самого ранку, 9-10 година і до самого вечора, скільки хватає сили і натхнення", - говорить Тарас Довгалюк.

Ще один мурал створять на стіні будинку на проспекті Волі. Що буде там – художники тримають у таємниці. Катерина Шкльода каже, що картина називатиметься «Квантовий стрибок» і її малюватимуть троє митців з Івано-Франківська.

Луцький стрітартер Андрій Присяжнюк створюватиме мурал на стіні колишнього кінотеатру «Зміна», що на вулиці Богдана Хмельницького. Зараз на цій стіні залишки старої фарби, написи, пошкоджена штукатурка.

Протягом двох тижнів усі об’єкти планують завершити. Підбиватимуть підсумки фестивалю 22-23 серпня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, мурали, львівський художник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Мурали - це знаки бідних районів, коли нема чим виділити квартал.
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинського священника, який привітав Путіна з іменинами, внесли в базу «Миротворця»
Сьогодні, 16:29
На Волині затримали серійного злодія велосипедів
Сьогодні, 16:28
У центрі Луцька на стінах будинків з'являться 4 мурали. ВІДЕО
Сьогодні, 16:00
Волинянин, який був у розшуку через побиття правоохоронців, 8 років переховувався у Польщі
Сьогодні, 15:23
Постраждалі в Бейруті українці просять про допомогу
Сьогодні, 15:07
Схожі новини
Лікар з Луцька дала 8 практичних порад, як пережити спеку Лікар з Луцька дала 8 практичних порад, як пережити спеку
Сьогодні, 14:00
У Луцьку на коронавірус захворіли працівники податкової служби У Луцьку на коронавірус захворіли працівники податкової служби
Сьогодні, 13:09
В небезпеці опинилась вся багатоповерхівка: у Луцьку через газову плиту ледь не стався вибух В небезпеці опинилась вся багатоповерхівка: у Луцьку через газову плиту ледь не стався вибух
Сьогодні, 10:21
Курс валют у Луцьку на 6 серпня Курс валют у Луцьку на 6 серпня
Сьогодні, 09:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Оштрафували трьох волинян, які п’яними їздили за кермом і пропонували хабар поліцейським
Сьогодні, 17:06
 0
У ресторації «Брама» – нове дитяче меню*
Сьогодні, 17:01
 0
Боснійські солдати на Волині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 16:53
 0
Волинського священника, який привітав Путіна з іменинами, внесли в базу «Миротворця»
Сьогодні, 16:29
 0
На Волині затримали серійного злодія велосипедів
Сьогодні, 16:28
 0
Медіа
відео
1/8