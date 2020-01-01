На Волині затримали серійного злодія велосипедів





Про це



Оперативники Рожищенського відділення поліції затримали зловмисника, а викрадені речі вилучили. За фактами крадіжок слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Під час досудового слідства правоохоронці з’ясували, що чоловік скоював крадіжки велосипедів та хотів продавати їх через мережу Інтернет. Чоловік промишляв, здебільшого, у громадських місця по центральній вулиці Рожищ. Слідчі оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.



Суд обрав лучанина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб. Усі викрадені велосипеди та мобільний телефон вилучили та повернули власникам. До слова, чоловік уже мав раніше проблеми із законом та притягувався до кримінальної відповідальності.



Санкція статті передбачає арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.



Триває слідство.





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