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Волинського священника, який привітав Путіна з іменинами, внесли в базу «Миротворця»

Волинського священника, який привітав Путіна з іменинами, внесли в базу «Миротворця»
Священника УПЦ з Володимира-Волинського Олексія Шарана внесли в базу даних неурядової організації «Миротворець», що збирає інформацію про осіб, які вчинили злочин проти національної безпеки України та миру.

Як зазначають на сайті Миротворець, Шаран Олексій Олексійович – сприяє російським окупантам та брав участь в пропагандистських заходах Росії (країни-агресора), - пише Буг.

Нагадаємо, днями стало відомо, що цей священнослужитель у фейсбуці привітав Путіна з Днем ангела.

Після цього, у селі Галинівка Володимир-Волинського району селяни повісили новий власний замок на храм преподобного Сергія Радонежського, де й проводив службу Олексій Шаран.

Центр «Миротворець» просить правоохоронні органи розглянути цю публікацію на його сайті, як заяву про здійснення цим громадянином усвідомлених дій проти національної безпеки України, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень.

Довідково:
Центр «Миротворець» — неурядова організація, що займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Центр проводить контррозвідувальні операції, які викликають активну протидію російських спецслужб, що розгорнули полювання на його співробітників.

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Теги: Олексій Шаран, Волинь, Путін, скандал, привітання
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Коментарі 1
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